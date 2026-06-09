Se realizó una jornada de concientización ambiental en la plaza Independencia

El secretario de Producción de la provincia, Eduardo Castro, junto al subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, participaron de una jornada de concientización y de educación ambiental en la plaza Independencia, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente.
La iniciativa fue impulsada por el Departamento de Formación Turística -dependiente de la Dirección de Capital Humano-, mediante el programa Turismo Sustentable, con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas prácticas para implementar el cuidado ambiental en la vida cotidiana y promover hábitos responsables que contribuyan a la preservación de los recursos naturales.
El Día Mundial del Ambiente, celebrado cada 5 de junio, constituye una de las principales fechas impulsadas por las Naciones Unidas para fomentar la conciencia ambiental y la participación ciudadana en acciones orientadas a la protección del planeta. En ese contexto, la actividad buscó fortalecer el compromiso de la comunidad con prácticas sostenibles y con la construcción de entornos más saludables para las generaciones presentes y futuras.
Plantines
Como parte de las actividades conmemorativas, personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente donó plantines, con el objetivo de fomentar la preservación y la gestión responsable de nuestro entorno. A su vez, durante la jornada se realizaron juegos ecoeducativos, actividades de ecocanje, entrega de semillas para huertas familiares y distribución de ejemplares de árboles nativos, promoviendo la participación activa de vecinos y estudiantes.
De esta actividad participaron alumnos que realizaron la Promesa Ambiental, acompañados por sus docentes y familias, reafirmando su compromiso con la protección del ambiente y la construcción de un futuro más sostenible. Estuvieron también presentes la fiscala de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el coordinador del programa Turismo Sustentable, Mario Riccio; docentes, familias y equipos técnicos de los organismos involucrados.