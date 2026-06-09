Se realizó una jornada de concientización ambiental en la plaza Independencia

El Día Mundial del Ambiente, celebrado cada 5 de junio, constituye una de las principales fechas impulsadas por las Naciones Unidas para fomentar la conciencia ambiental y la participación ciudadana en acciones orientadas a la protección del planeta. En ese contexto, la actividad buscó fortalecer el compromiso de la comunidad con prácticas sostenibles y con la construcción de entornos más saludables para las generaciones presentes y futuras.