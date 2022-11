Premian a Marta Minujín y a Le Parc

“Agradezco a mi familia que me acompañó toda mi vida, a todos mis amigos alrededor del mundo que me estimulan y a quienes me siguen en Instagram. Estoy feliz de haber vivido situaciones inolvidables con el arte público. Hice todo tipo de arte, mi imaginación no tiene límites”, sostuvo Minujín, al tiempo que Le Parc afirmó que el reconocimiento “con el que he sido honrado, aumenta mi natural optimismo”.