París despide a Julio Le Parc, el artista argentino que transformó la relación entre el arte, la luz y el espectador

Nacido en 1928 en Palmira, Argentina, Le Parc llegó a París en 1958 con una beca del gobierno francés y una fuerte búsqueda de modernidad artística. Había dejado atrás una Argentina atravesada por la inestabilidad política tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, pero también partía impulsado por la necesidad de acercarse a las vanguardias que ya comenzaban a influir en su obra.