Política

Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para impedir el decomiso de bienes heredados por Máximo y Florencia

La ex presidenta presentó un recurso de queja contra la decisión judicial que habilita el decomiso de 19 propiedades transferidas a sus hijos en el marco de la causa Vialidad.

Cristina Fernández, en el balcón de San José 1111, donde cumple prisión por la condena en la causa Vialidad.
Cristina Fernández, en el balcón de San José 1111, donde cumple prisión por la condena en la causa Vialidad.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cristina Kirchner presentó este lunes un recurso ante la Corte Suprema de Argentina para evitar el decomiso de 19 bienes de sus hijos en el marco de la causa Vialidad.
  • La medida del Tribunal Oral 2 fue avalada por Casación, que determinó que los activos bajo sospecha de origen ilícito pueden ser decomisados aun si fueron heredados.
  • La Corte Suprema deberá definir si revisa el fallo, lo que sentará un precedente clave sobre el decomiso de bienes de familiares no condenados en causas de corrupción.
Resumen generado con IA

Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar el decomiso de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la causa Vialidad.

Con esta presentación, la ex presidenta utilizó la última instancia judicial disponible para evitar que la Justicia avance sobre 19 inmuebles ubicados en Santa Cruz, que fueron transferidos por Néstor Kirchner y por la propia ex mandataria a sus hijos.

La defensa de cuestionó el criterio aplicado por el TOF 2 y sostuvo que la resolución habilitó que la sanción alcance “activos de origen lícito”, sin que la acusación haya acreditado una vinculación directa entre los bienes involucrados y el delito investigado.

En particular, rechazó el decomiso de 10 departamentos y dos casas ubicados en Río Gallegos, además de distintos terrenos situados en Lago Argentino, también en la provincia de Santa Cruz.

En el escrito presentado ante el máximo tribunal, la defensa afirmó que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.

Además, remarcó que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso, con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

El Tribunal Oral Federal 2 había avalado previamente el pedido de la fiscalía e incorporó esos bienes al listado de activos a recuperar al considerar que “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

A fines de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

“El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”, sostuvieron los jueces en esa resolución.

Con esa decisión, quedó firme el decomiso por un monto superior a los $684.000 millones y se habilitó el eventual remate de bienes para avanzar con el resarcimiento al Estado.

La defensa de la ex presidenta insistió además en que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa y que, por esa razón, sus propiedades no deberían integrar el listado de bienes alcanzados por la medida judicial.

También argumentó que el decomiso implica “una lesión al derecho de propiedad” y una vulneración de “los principios de inocencia y debido proceso”.

En el recurso de queja presentado este lunes, los abogados de CFK señalaron además que el Ministerio Público Fiscal conserva la facultad de identificar nuevos bienes que cumplan con las condiciones establecidas para el recupero.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver si acepta el planteo y revisa el alcance del decomiso dispuesto por las instancias judiciales inferiores.

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