Cristina Kirchner despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje en X

Ferraro además recordó el impacto que tuvieron las canciones del músico durante la década del 90. “Para muchos de los que atravesamos la adolescencia y la juventud en esos años, tus canciones fueron mucho más que música. Nos acompañaron en la escuela secundaria, en la construcción de los centros de estudiantes y en nuestros primeros pasos en la participación y el debate político”, sostuvo.