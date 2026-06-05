Cristina Kirchner despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje en X

Resumen para apurados
- Cristina Kirchner y líderes políticos despidieron hoy en redes al Indio Solari tras su fallecimiento, destacando su enorme legado en la cultura y el rock de Argentina.
- El líder de Los Redonditos de Ricota mantenía un vínculo histórico con el peronismo y el kirchnerismo, aunque su muerte generó pésames de todo el arco político nacional.
- La partida de Solari cierra una era clave en la música argentina. Su obra y poesía seguirán influyendo en la identidad cultural y política de las futuras generaciones.
La muerte del Indio Solari provocó una fuerte repercusión en el ámbito político y cultural argentino. Entre los mensajes más destacados estuvo el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien utilizó sus redes sociales para despedir al histórico cantante con una breve frase cargada de simbolismo: “Vivir solo cuesta vida”.
El vínculo entre la ex mandataria y el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se había construido a lo largo de los años. Ambos mantuvieron encuentros en distintas oportunidades y Solari manifestaba públicamente su identificación con el peronismo.
Además, el músico tenía una relación cercana con Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta y diputado nacional de Unión por la Patria.
Repercusiones en el arco político
La muerte del artista también generó mensajes de despedida de referentes de distintos sectores políticos.
El ex presidente Alberto Fernández destacó en sus redes sociales: “Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados”.
Luego agregó: “Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.
También se expresó el exministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien escribió en X: “Los ídolos populares viven para siempre. Gracias por todo, Indio”.
Por su parte, la legisladora provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, compartió un mensaje atravesado por la emoción. “Siento este tiempo insoportable. Se está haciendo muy difícil, por momentos, invivible. Los miro, los escucho, los admiro y busco motivación para seguir. El refugio en la familia y el camino en la comunidad. Fuerza todos. InDios ETERNO y Cristina libre”, expresó.
La dirigente acompañó la publicación con una fotografía del músico junto a Cristina Kirchner.
Mensajes desde otros espacios políticos
Las repercusiones por la muerte del Indio Solari trascendieron al peronismo. El diputado nacional y referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también se sumó a los homenajes.
“Hasta siempre, Indio Solari. Gracias por tanto rock, por tanta poesía y por haber convertido en palabras y música emociones, rebeldías y preguntas que marcaron a generaciones enteras”, señaló.
Ferraro además recordó el impacto que tuvieron las canciones del músico durante la década del 90. “Para muchos de los que atravesamos la adolescencia y la juventud en esos años, tus canciones fueron mucho más que música. Nos acompañaron en la escuela secundaria, en la construcción de los centros de estudiantes y en nuestros primeros pasos en la participación y el debate político”, sostuvo.
“Tus letras nos acompañaron en ese camino de descubrir quiénes éramos y quiénes queríamos ser. También nos enseñaron que la poesía podía habitar el rock y que la cultura podía ser una forma de resistencia”, agregó.
El legislador cerró su mensaje con una referencia a una de las canciones más emblemáticas del artista: “Nos quedan tus canciones y una obra inmensa que nos seguirá acompañando. Y como cantaste tantas veces, ‘Un ángel para tu soledad’. Volá alto, Indio”.