El transporte urbano en crisis terminal

Un escenario de incertidumbre domina el transporte público de la provincia, atenazado por el aumento de costos, sobre todo del combustible y de los neumáticos, y con instancia de suba de salarios que los empresarios dicen no poder afrontar. Se ha hecho un estudio de costos en la Municipalidad y se ha presentado uno realizado por los empresarios. Al mismo tiempo, en la Legislatura se va a analizar un pedido del Gobierno provincial de prorrogar hasta 2028 la emergencia en el transporte, ya que persisten e incluso se agravaron los problemas que motivaron originariamente las medidas de excepción, según se fundamentó en el texto que enviaron el gobernador y el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público.
“La situación no da para más”, dice la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) que presentó en el Concejo Deliberante el estudio de costos, según el cual el boleto en Tucumán debería duplicar su valor y escalar a $2.400. Semanas atrás, los empresarios sostuvieron reuniones con el Poder Ejecutivo y con la Municipalidad en busca de una solución.
La provincia decidió adelantar $ 2.000 millones de las compensaciones (aporta mensualmente casi $ 5.000 millones), mientras que la intendencia que lidera Rossana Chahla otorgó un adelanto de $ 900 millones a los más de $ 600 millones que aporta cada mes.
Pero se trata de paliativos, puesto que se están debiendo aumentos de sueltos que han sido otorgados en negociaciones salariales y por lo tanto la cuestión volverá a generar tensiones en pocos días más. Además la situación crítica se da en el contexto de guerra en Medio Oriente, que ha derivado en el incremento planetario del combustible. “Nosotros no conocemos cómo va a terminar la guerra ni qué consecuencias definitivas va a sufrir el planeta; esto no tiene una fecha cierta de normalización”, dijo el presidente de la comisión de Transporte de la Legislatura, Tulio Caponio, quien añadió que ha citado para mañana a los integrantes para analizar el pedido de prórroga de la emergencia. El legislador Walter Berarducci, por su parte, ha opinado que la extensión de la emergencia evidencia que las políticas implementadas hasta ahora han siso insuficientes. “La emerghencia ha dejado de ser una regla excepcional para convertirse en permanente”, dijo. Como sea, la crisis se acelera y se añaden conflictos internos como el que ha derivado en un allanamiento reciente en la entidad empresaria. Además, la intendenta capitalina ha planteado que el problema debe ser analizado de modo interjurisdiccional con otras municipalidades del Gran Tucumán, lo cual muestra una instancia de complejidades que no se han podido resolver en los dos años y medio que llevan las autoridades provinciales y municipales. Esto, a pesar de que la crisis se arrastra desde hace mucho tiempo y que se vino agravando desde que la Nación decidió dejar de entregar subsidios para el transporte público.
Corresponde que, además de las medidas necesarias para resolver la emergencia, todos los responsables -Municipalidad, Provincia, empresarios, sindicato e incluso los usuarios- comiencen el estudio profundo del problema en busca de las respuestas necesarias e imprescindibles.