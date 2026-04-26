El transporte urbano en crisis terminal

Pero se trata de paliativos, puesto que se están debiendo aumentos de sueltos que han sido otorgados en negociaciones salariales y por lo tanto la cuestión volverá a generar tensiones en pocos días más. Además la situación crítica se da en el contexto de guerra en Medio Oriente, que ha derivado en el incremento planetario del combustible. “Nosotros no conocemos cómo va a terminar la guerra ni qué consecuencias definitivas va a sufrir el planeta; esto no tiene una fecha cierta de normalización”, dijo el presidente de la comisión de Transporte de la Legislatura, Tulio Caponio, quien añadió que ha citado para mañana a los integrantes para analizar el pedido de prórroga de la emergencia. El legislador Walter Berarducci, por su parte, ha opinado que la extensión de la emergencia evidencia que las políticas implementadas hasta ahora han siso insuficientes. “La emerghencia ha dejado de ser una regla excepcional para convertirse en permanente”, dijo. Como sea, la crisis se acelera y se añaden conflictos internos como el que ha derivado en un allanamiento reciente en la entidad empresaria. Además, la intendenta capitalina ha planteado que el problema debe ser analizado de modo interjurisdiccional con otras municipalidades del Gran Tucumán, lo cual muestra una instancia de complejidades que no se han podido resolver en los dos años y medio que llevan las autoridades provinciales y municipales. Esto, a pesar de que la crisis se arrastra desde hace mucho tiempo y que se vino agravando desde que la Nación decidió dejar de entregar subsidios para el transporte público.