Balotaje presidencial en Perú: con menos del 25% escrutado, lidera Fujimori con el 52,5%

Keiko, de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes contra poblaciones rurales y pobres de Lima, en medio de la represión a las guerrillas. Sánchez, congresista y ex ministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.