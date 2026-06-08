Claves para controlar la liquidación del aguinaldo en tu recibo de sueldo
Descubrí los pasos para calcular tu aguinaldo con precisión, los factores que pueden alterar el monto definitivo y los puntos clave que necesitás revisar en tu recibo de sueldo para identificar cualquier inconsistencia en el pago.
Resumen para apurados
- En junio, trabajadores y jubilados argentinos deben cobrar la primera cuota del aguinaldo antes del día 30, un beneficio clave calculado sobre el mayor sueldo del semestre.
- El pago equivale al 50% del mayor sueldo del periodo y figura como SAC. Los empleadores privados tienen una prórroga de cuatro días hábiles para transferir los fondos.
- Controlar de forma precisa el recibo evita liquidaciones erróneas y asegura el cumplimiento de la ley laboral, protegiendo el poder adquisitivo de los empleados en el país.
El inicio de junio trae consigo la proximidad del cobro del aguinaldo, un ingreso fundamental para millones de trabajadores y jubilados en Argentina. La legislación establece que la primera cuota de este Sueldo Anual Complementario requiere liquidarse antes del 30 de junio, tomando como base la mitad de la remuneración mensual más alta devengada durante el primer semestre del año. Ante la inminencia de estos desembolsos, surge de manera habitual la necesidad de calcular el monto exacto de este beneficio para verificar que la liquidación efectuada por la parte empleadora sea la correcta.
Para asegurar un control eficiente de los ingresos, resulta indispensable examinar en detalle el recibo de haberes correspondiente. Los beneficiarios deben auditar cada uno de los conceptos incluidos en esta operación financiera, garantizando así la transparencia y la precisión del pago. Este procedimiento permite a los empleados y jubilados corroborar que el cálculo final respete estrictamente los mejores haberes percibidos durante el periodo evaluado.
Cuándo llega el dinero
La primera cuota del aguinaldo correspondiente al ciclo actual tiene como fecha de vencimiento legal el martes 30 de junio. No obstante, el marco regulatorio del empleo privado contempla una extensión técnica de hasta cuatro días hábiles posteriores para efectivizar la transferencia, razón por la cual una parte de los asalariados percibirá estos fondos durante las jornadas iniciales del mes de julio.
En lo que respecta al régimen especial del personal de casas particulares, la normativa dispone una modalidad de pago diferente. Los empleadores de este sector deben liquidar la totalidad de este beneficio complementario de manera obligatoria durante el último día de prestación de servicios pautado para el mes de junio.
Cómo identificar el aguinaldo en tu recibo de sueldo
Un control fundamental para los trabajadores consiste en corroborar la correcta identificación del aguinaldo dentro de su correspondiente liquidación de haberes. Dependiendo de los sistemas informáticos utilizados por cada empresa, este beneficio suele registrarse bajo denominaciones específicas como SAC, Aguinaldo o SAC 1° semestre. Resulta indispensable que este concepto aparezca en un renglón totalmente diferenciado, sin fusionarse con el sueldo básico ni confundirse con la remuneración mensual ordinaria.
La visualización independiente de esta partida facilita una auditoría rápida y sencilla para constatar que el cálculo matemático guarde coherencia con la normativa vigente. Cuando la empresa expone el monto de manera aislada, el empleado adquiere la capacidad de corroborar de forma inmediata si la cifra final asignada a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario se ajusta a lo estipulado por la ley laboral.
Los descuentos que achican tu aguinaldo
Los principales descuentos son:
- Jubilación: 11%
- Ley 19.032 (PAMI): 3%
- Obra social: 3%
- Aporte sindical, cuando corresponda