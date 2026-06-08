Claves para controlar la liquidación del aguinaldo en tu recibo de sueldo

El inicio de junio trae consigo la proximidad del cobro del aguinaldo, un ingreso fundamental para millones de trabajadores y jubilados en Argentina. La legislación establece que la primera cuota de este Sueldo Anual Complementario requiere liquidarse antes del 30 de junio, tomando como base la mitad de la remuneración mensual más alta devengada durante el primer semestre del año. Ante la inminencia de estos desembolsos, surge de manera habitual la necesidad de calcular el monto exacto de este beneficio para verificar que la liquidación efectuada por la parte empleadora sea la correcta.