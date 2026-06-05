Anses: cómo queda la AUH con los aumentos y quiénes son los primeros en cobrar

La actualización de importes de la prestación económica para hogares vulnerables es del 38% respecto a los números de los meses anteriores, que se mantenían congelados desde junio del 2024. Los beneficiarios con un hijo cobrarán $72.250 por Tarjeta Alimentar. En el caso de quienes tienen dos hijos, el monto será de $113.299 mensuales. Para grupos familiares con tres hijos o más, la prestación continuará en $149.425 durante junio. El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se deposita la AUH.