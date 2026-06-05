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Anses: cómo queda la AUH con los aumentos y quiénes son los primeros en cobrar

Los montos actualizados de Anses variarán según la cantidad de integrantes en la familia.

Aumentos AUH en junio: ¿cómo quedan?
Aumentos AUH en junio: ¿cómo quedan? (Imagen Web)
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES aplicará en Argentina un aumento del 2,58% en la AUH y asignaciones familiares a partir de junio, ajustado por inflación, para mejorar los ingresos de los beneficiarios.
  • Con esta suba, la AUH alcanzará los $144.959,44 brutos. Además, se reactiva el Complemento Leche y se incrementa un 38% la Tarjeta Alimentar tras permanecer dos años congelada.
  • El ajuste busca mitigar la inflación en sectores vulnerables y marcará el nuevo piso de ingresos para el resto de las prestaciones de la seguridad social en el país.
Resumen generado con IA

El comienzo de mes trae nuevas actualizaciones para los programas de ayuda social de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), donde las asignaciones familiares y universales recibirán un aumento del 2,58% de acuerdo con la fórmula de movilidad que se rige por el índice de Precios del Consumidor (IPC). A estos se suma el nuevo monto de la Prestación Alimentar luego de dos años congelado y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

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La Asignación Universal por Hijo tendrá nuevos valores desde junio de 2026 correspondiente a los aumentos que anunció Anses. De acuerdo con los registros de abril de la inflación mensual, con un 2,58%, este beneficio quedará en $144.959,44 brutos por menor. A este monto se agregan los extras alimentarios que se depositan automáticamente junto con la liquidación mensual del organismo previsional.

Retenciones y el Complemento Leche

Como ocurre todos los meses, la ANSeS seguirá reteniendo el 20% hasta la presentación anual de la Libreta AUH. Así es que el pago mensual directo será de $115.967,55 por hijo hasta que se acrediten controles escolares, sanitarios y de vacunación.

Se agrega a la liquidación final el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de la AUH con hijos de hasta tres años y también a embarazadas que cobran la prestación por Embarazo. Este extra se establece en $54.675. El depósito se acreditará automáticamente junto con la asistencia principal y no requerirá inscripción adicional.

Actualización de la Tarjeta Alimentar

Por último, el otro pago extra será los saldos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio alimentario que se asigna de manera automática según la cantidad de menores de 14 años registrados en el núcleo familiar. Asimismo, para los hogares con niños de hasta 3 años, el organismo adiciona las sumas del Plan de los Mil Días.

La actualización de importes de la prestación económica para hogares vulnerables es del 38% respecto a los números de los meses anteriores, que se mantenían congelados desde junio del 2024. Los beneficiarios con un hijo cobrarán $72.250 por Tarjeta Alimentar. En el caso de quienes tienen dos hijos, el monto será de $113.299 mensuales. Para grupos familiares con tres hijos o más, la prestación continuará en $149.425 durante junio. El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se deposita la AUH.

¿Cuánto se cobra en total? Las sumatorias con los aumentos de junio

Para los beneficiarios que necesitan calcular el ingreso neto real que impactará en sus cuentas, las sumatorias finales varían según la cantidad de hijos y si acceden o no al beneficio para la primera infancia (Plan de los Mil Días, aplicable hasta los 3 años):

  • Hogares con un hijo de hasta 3 años: Sumando el neto directo de la AUH ($115.967,55), la Tarjeta Alimentar ($72.250) y el Complemento Leche ($54.675), el monto final de cobro en mano será de $242.892,55. Si el menor tiene entre 4 y 14 años (no percibe el extra por leche), el total será de $188.217,55.
  • Aquellos con dos hijos de hasta 3 años: Al sumarse dos asignaciones netas ($231.935,10), el subsidio alimentario por dos menores ($113.299) y dos complementos de leche ($109.350), el cobro final ascenderá a $454.584,10.
  • Familias con tres hijos (con al menos uno de hasta 3 años): Contemplando tres pagos directos de AUH ($347.902,65), el tope de Tarjeta Alimentar ($149.425) y un solo Complemento Leche ($54.675), el total acumulado para el mes será de $552.002,65.

El esquema continuará de manera sucesiva durante la primera semana con los finalizados en 1 el martes 9, los terminados en 2 el miércoles 10, el dígito 3 el jueves 11 y los documentos con la numeración 4 el viernes 12 de junio. Cabe recordar que el esquema sufrirá una breve interrupción el lunes 15 debido al feriado nacional, reanudándose la actividad el martes 16 para los DNI que finalizan en 5.

El decreto de movilidad del 2,58% impactará además en el resto de las prestaciones de la seguridad social. La Asignación por Embarazo (AUE) replicará exactamente el mismo esquema de la AUH, con un valor bruto de $144.959,44.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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