Corpus Christi en Tucumán: los fieles revivieron la fe del Congreso Eucarístico 2016

A las 16.20 de ayer, la imagen de la Virgen de la Merced avanzaba entre los fieles mientras desde distintos puntos de la ciudad llegaban las columnas de peregrinos para celebrar Corpus Christi frente a la Catedral tucumana. Algunos habían participado del Congreso Eucarístico Nacional de 2016. Otros eran niños entonces y hoy caminaban como jóvenes. Diez años después, la Iglesia quiso replicar ese gesto. Quiso reunirse en la misma calle, junto a las imágenes marianas del NOA, para recordar uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia reciente de la provincia.