Corpus Christi: multitudinaria celebración junto a León XIV

El centro de Madrid se convirtió en una inmensa iglesia al aire libre. Más de 1,2 millones de personas participaron de la misa presidida por el papa León XIV en la Plaza de Cibeles y en las principales avenidas de la capital española, en una jornada marcada por la emoción de los fieles, un amplio operativo de seguridad y la posterior procesión de Corpus Christi.