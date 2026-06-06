Comicios presidenciales: un resultado electoral apretado en Perú puede desatar un conflicto

Abusos en el poder

Un 87% de los peruanos desaprueban al parlamento, según un sondeo de Ipsos. Desde 2020, la Fiscalía acumuló denuncias contra 67 congresistas por 700 delitos, la mayoría por corrupción. La modalidad más extendida es la de los “mochasueldos”, como la prensa bautizó a congresistas que se quedan con parte del sueldo de sus empleados.