Es abogado, sumó títulos en un gigante de Asia y hoy jerarquiza la Reserva de Atlético Tucumán

- Le encuentro mucha lógica al proyecto, siempre y cuando no caigamos en la división entre “el de acá” y “el de afuera”. Atlético no puede darse el lujo de sectorizar; es momento de unir, y los chicos lo entendieron a la perfección. Es un plantel heterogéneo que convive como si jugara junto hace años. Que vengamos de afuera no nos hace mejores; venimos a aportar y a aprender de la gente del club. Nuestra tarea principal es que el salto de inferiores a Primera sea lo menos grande posible. Para lograrlo, necesitás elevar la vara de la exigencia con entrenamientos muy profesionales y un contexto altamente competitivo. En ese escenario, tanto el chico que hizo toda su vida en Atlético como el que llega libre desde Buenos Aires son necesarios para potenciarse entre sí. Si les planteamos esa rigurosidad desde ahora, todos van a estar mejor preparados para el día de mañana.