El espectáculo de la guerra desde el avant-scène periodístico

“Campos de batalla”

Hubo un tiempo muy lejano de guerras en campos, planicies, montañas, sitios linderos o alejados de las ciudades. “Campos de batalla” que -distante de ser un eufemismo la denominación- describía a las claras el espacio y el hecho que se concretaba en él. Pero, desde de que las ciudades se instalaron, crecieron -y en muchos casos, hoy megalópolis- por yuxtaposición de núcleos urbanos en veloz desarrollo, las “usinas” del armamentismo mundial se empeñaron -más rápido que la evolución de los hechos mundiales- en lograr alta efectividad del sistema bélico. Aquello que le permitiese una más efectiva capacidad de destrucción de objetivos de cemento y acero (proyectiles perforantes), una mayor cantidad de logros de víctimas en espacios abiertos (Bombas de racimo). Todo ello con la asegurada provisión presupuestaria que le da continuidad de elaboración de portadores de esas bombas a distancia (misiles con ojivas, sean de crucero o balísticos). Usinas de producción de armamento y metralla, día y noche, robotizadas. Y, forzoso es señalarlo: sus presupuestos se nutren de las asignaciones del estado que es el que las demanda en sus programas de guerra “en cartera” o “en gestión”. Aquí calza una expresión del ex presidente de los EE.UU. Dwight Eisenhower que citamos en columnas anteriores, en su discurso de despedida de la presidencia (17/01/61): “Debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, tanto solicitada como no solicitada, del complejo militar industrial”. No hace falta ser economista o avanzado conocedor de estrategias. Ese “Complejo” del que nos advierte Eisenhower está más robusto que nunca. EE.UU. tiene un presupuesto de guerra de un billón de dólares que representa un tercio del gasto militar mundial, según informes del Sipri (Instituto Internacional de Investigación para la Paz, de Estocolmo) en su Yearbook 2025. Si algo es más claro que el agua de lluvia es que los accionistas, el personal y los directivos que se nutren del “complejo militar industrial” no son “pacifistas”. Su “negocio” son las guerras. Su razón de ser.