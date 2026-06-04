El FMI destacó la acumulación de reservas y afirmó que la Argentina supera las metas previstas

Resumen para apurados
- El FMI elogió este jueves en Washington la acumulación de reservas de Argentina, que superó las metas del programa tras comprar más de U$S 10.000 millones en 2026.
- El BCRA logró esto tras 100 ruedas de compras consecutivas, gracias a una sólida balanza comercial, superávit fiscal y la baja de la inflación anual del 200% al 30%.
- Este logro consolida la estabilidad, reduce el riesgo país por debajo de 500 puntos y mejora la calificación crediticia para facilitar el acceso a mercados internacionales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este jueves la acumulación de reservas realizada por el Banco Central (BCRA) y consideró que los resultados obtenidos por la Argentina superaron ampliamente las previsiones incluidas en el programa acordado con el organismo. Según señaló, las compras de divisas efectuadas durante 2026 fortalecieron la posición externa del país y acercaron el cumplimiento de las metas fijadas para fin de año.
“En la Argentina se están llevando a cabo importantes esfuerzos para fortalecer la estabilidad externa y la resiliencia económica. Desde el inicio del presente año, el BCRA ya adquirió U$S10.000 millones en divisas para engrosar sus reservas. Esto implica que las reservas internacionales netas aumentaron en más de U$S7.000 millones, lo que significa que ya se encuentran próximas a alcanzar la meta establecida para finales de este año”, afirmó Julie Kozack, directora de Comunicación del FMI, durante una conferencia de prensa realizada en Washington.
La funcionaria remarcó que ese resultado fue “notablemente superior a lo previsto” y lo atribuyó a una balanza comercial más sólida y a un incremento de los flujos de capital. En ese sentido, señaló que el desempeño del sector externo responde, en parte, a una mayor confianza y a mejoras estructurales en actividades como la minería, la energía y la producción agropecuaria, consignó el diario "La Nación".
Kozack sostuvo además que la Argentina se beneficia de su condición de exportador neto de energía en un contexto de mayores precios internacionales. Según explicó, la mejora de la posición externa contribuyó a una reducción del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos y favoreció una reciente mejora en la calificación crediticia por parte de una agencia internacional.
La vocera del organismo elogió distintos aspectos de la gestión económica del presidente Javier Milei y aseguró que la evolución del programa “sigue siendo muy alentadora”. También reiteró la importancia de continuar fortaleciendo las reservas internacionales para consolidar la estabilidad macroeconómica y mejorar las perspectivas de crecimiento.
“Existe un reconocimiento compartido de la necesidad de mantener los avances logrados para reducir aún más la inflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. A corto plazo, el enfoque se centrará en seguir reforzando la resiliencia y las reservas externas de la Argentina”, indicó.
El Banco Central, conducido por Santiago Bausili, alcanzó ese nivel de acumulación luego de encadenar 100 jornadas con saldo positivo en sus intervenciones sobre el mercado oficial de cambios. En ese período adquirió U$S10.020 millones, con un promedio superior a los U$S100 millones por rueda.
Kozack sostuvo que el fortalecimiento de las reservas permitirá al país afrontar con mayor solidez eventuales perturbaciones externas e internas, además de facilitar un acceso más estable a los mercados de capitales en condiciones más favorables.
Las declaraciones se produjeron un mes después de que el FMI difundiera el "staff report" correspondiente a la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. En ese documento, el organismo había considerado prioritario reforzar la capacidad financiera del país de cara al ciclo electoral de 2027, mediante una mayor acumulación de reservas, mejoras en el acceso al financiamiento y mecanismos de protección frente a posibles shocks económicos.
La funcionaria también resaltó los avances logrados en materia de estabilización macroeconómica durante los últimos dos años y medio. Entre otros indicadores, destacó la desaceleración de la inflación anual desde niveles cercanos al 200% a fines de 2023 hasta alrededor del 30% en la actualidad.
Asimismo, remarcó la reducción del déficit fiscal en casi cinco puntos del Producto Bruto Interno y señaló que la Argentina logró registrar superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi dos décadas.
Kozack valoró además la implementación de reformas en los ámbitos fiscal, comercial y laboral orientadas a construir una economía más abierta y con mayor protagonismo del mercado. Según indicó, esos cambios contribuyeron a una significativa reducción de la pobreza, que pasó de más del 50% a menos del 30% en pocos años, acompañada por mejoras en los programas de asistencia social.
En relación con las reformas tributaria y previsional, afirmó que las autoridades mantienen su compromiso con el equilibrio fiscal y que continuarán fortaleciendo gradualmente los marcos tributarios, jubilatorios y fiscales. Entre los avances mencionó la reducción progresiva de impuestos al comercio exterior y la adopción de una fórmula de actualización previsional más previsible.
Por último, la portavoz evitó pronunciarse sobre los riesgos políticos asociados al proceso electoral presidencial del próximo año, pese a que esa cuestión había sido señalada como un factor de incertidumbre en el informe técnico difundido por el organismo.