El FMI destacó la acumulación de reservas y afirmó que la Argentina supera las metas previstas

“En la Argentina se están llevando a cabo importantes esfuerzos para fortalecer la estabilidad externa y la resiliencia económica. Desde el inicio del presente año, el BCRA ya adquirió U$S10.000 millones en divisas para engrosar sus reservas. Esto implica que las reservas internacionales netas aumentaron en más de U$S7.000 millones, lo que significa que ya se encuentran próximas a alcanzar la meta establecida para finales de este año”, afirmó Julie Kozack, directora de Comunicación del FMI, durante una conferencia de prensa realizada en Washington.