La importancia económica de los partidos políticos y las primarias

Por supuesto, es condición necesaria, no suficiente. Y el punto es si las Paso ayudan o no. Al respecto, algunas objeciones. Una, la calidad de los candidatos. Como surgen de la concurrencia de todo el padrón, los electores no son necesariamente militantes, afiliados o ciudadanos identificados con las ideas del partido. Por lo tanto, no lo refuerzan. Otra, la réplica al argumento de que las Paso aumentan la participación cívica: ella es forzada, no voluntad de interactuar políticamente en una determinada organización. En general, se pretende que las Paso sean un pulmotor para los partidos pero no le dan vida autosustentable. Por último, a veces se apela a rescatar la relevancia del voto. Pero votar no es un valor en sí mismo. Y no se puede hacerlo por todo ni cualquiera votar por cualquier cosa. El democratismo perjudica la democracia. Es responsabilidad de los dirigentes que los partidos se fortalezcan y no se logra con la coacción.