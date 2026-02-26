¿Cuánto debe ganar una familia para estar en el 10% más rico de Argentina?

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, reveló cuánto debe percibir un hogar para integrar los distintos estratos de la pirámide social en el país y confirmó la magnitud de las brechas de ingresos entre los sectores sociales.
El estudio describe una estructura social “profundamente heterogénea”, consolidada tras la salida de la convertibilidad, con diferencias marcadas en ingresos, acceso a bienes públicos y oportunidades de movilidad.
Cuánto hay que ganar para ser parte del 10% más rico
De acuerdo al informe:
Para integrar el 3% de mayores ingresos, un hogar necesita percibir al menos $30 millones mensuales.
El 7% siguiente, identificado como clase media alta, requiere ingresos desde $15 millones.
Esto implica que para formar parte del 10% más rico de la Argentina, una familia debe superar el piso de $15 millones mensuales, mientras que el segmento más alto dentro de ese grupo exige ingresos desde los $30 millones.
En un escalón inferior dentro del tercio superior se ubica el 20% de sectores medios integrados, cuyo ingreso mínimo parte de los $5 millones mensuales.
Cómo es el tercio superior de la pirámide social
El ODSA define al tercio más alto como un estrato de clases medias-altas y altas “plenamente integrado a los circuitos formales, globalizados y de alta productividad”.
Se trata de hogares con:
Inserción laboral formal y estable
Acceso a bienes públicos de calidad
Capacidad de ahorro e inversión
Posibilidad de planificar a largo plazo
Redes de oportunidades consolidadas
Este grupo, según el estudio, puede orientar sus decisiones económicas hacia horizontes de largo plazo y acumular capital humano.
La clase media aspiracional y los sectores vulnerables
En el tercio intermedio se ubica una clase media y media baja aspiracional, sostenida por empleos formales y semi-formales cuya estabilidad depende del ciclo económico.
Para pertenecer a este segmento:
El 20% de estrato medio aspiracional requiere ingresos mínimos de $3.500.000.
El segmento medio bajo vulnerable necesita al menos $2 millones mensuales.
El informe advierte que estos sectores acumulan expectativas de movilidad social, pero enfrentan frustración e incertidumbre ante la volatilidad macroeconómica y el deterioro de ingresos reales.
Los ingresos en el tercio más bajo
En la base de la pirámide se concentran hogares con inserción laboral informal, inestable o de subsistencia.
El 20% del segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000.
Ese mismo monto funciona como techo para el 10% en situación de pobreza extrema.
El ODSA remarca que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica y social.
Impacto del régimen económico y perspectivas
El informe señala que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron inicialmente la crisis social, aunque hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y la desaceleración inflacionaria comenzaron a moderar los niveles de pobreza e indigencia.
Sin embargo, aclara que la mejora observada entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración de la inflación y no por una recomposición estructural del poder adquisitivo.
Además, el ODSA advierte que, sin una estrategia explícita de inversión —interna y externa— orientada a expandir el tejido pyme, profesionalizar la economía informal y fortalecer el capital humano, la estabilización podría derivar en un escenario de mayor desigualdad, menor movilidad social y fragmentación estructural.