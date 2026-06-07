El conocimiento fragmentado

Existe un problema acuciante: las generaciones “digitales” (los Z, los millennials, los centennials) han nacido y crecido entre pantallas y redes sociales, con dosis magras de ese antídoto racional y emocional contra el mesianismo y el liderazgo autoritario. La formación del pensamiento propio requiere de tiempo para adquirir conocimiento, para profundizar en los temas de interés; es un puente que conecta dos instancias del hombre que lo definen: su ignorancia previa con la ilustración posterior. Ese puente hoy se encuentra dinamitado por las plataformas de internet y fundamentalmente por las redes sociales, y las esquirlas de la explosión han fragmentado el tiempo de observación, interacción, estudio y reflexión: el proceso del conocimiento.