Una investigación reveló la identidad del artista callejero Banksy

La agencia internacional Reuters difundió una investigación que asegura haber identificado al hombre detrás del enigmático artista urbano Banksy, una de las figuras más influyentes y misteriosas del arte contemporáneo.
Según el informe, el verdadero nombre del creador sería Robin Gunningham, un británico oriundo de Bristol, quien hace más de una década habría cambiado legalmente su identidad a David Jones con el objetivo de mantener el anonimato.
La investigación comenzó en 2022, cuando apareció un mural atribuido a Banksy en un edificio bombardeado durante la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de esa pista, los periodistas de Reuters siguieron una serie de registros y documentos que finalmente los condujeron a una confesión firmada en un arresto ocurrido en el año 2000 en New York City.
De acuerdo con el informe, ese documento habría sido clave para vincular a Gunningham con la identidad del famoso artista del stencil.
Tras la publicación del reportaje, Banksy no respondió públicamente a las revelaciones. Su abogado se limitó a señalar que el artista “no acepta que los detalles sean correctos”. Por su parte, la empresa que gestiona su obra indicó brevemente que el creador “decidió no decir nada”.
Desde su irrupción en la escena artística a fines de los años noventa, Banksy construyó su fama a partir de intervenciones urbanas cargadas de crítica política y social, además de mantener cuidadosamente en secreto su identidad, lo que contribuyó a consolidar su figura como uno de los grandes enigmas del arte contemporáneo.