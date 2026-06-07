Valorá tu atención

Este es uno de los consejos más universales de nuestros antepasados. En palabras de dos grandes filósofos —Friedrich Nietzsche y Kelly Clarkson—, lo que no te mata te hace más fuerte. El fundamento psicológico de esta gran verdad es que los seres humanos, y especialmente los jóvenes, no son frágiles. Son antifrágiles, para usar un término acuñado por el profesor de la Universidad de Nueva York, Nassim Taleb. Las cosas frágiles se rompen cuando se caen o se ponen a prueba, por lo que debemos protegerlas con atención. Las cosas antifrágiles se fortalecen, por lo que debemos exponerlas a desafíos con diligencia.