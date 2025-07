Luciana García Barraza: “Ningún poema es garantía de llegada”

Hay algo inevitablemente salvaje en la naturaleza humana (como versa el famoso poema de Mary Oliver); esa barbarie a mí me resulta majestuosa, si radicalizo esa idea, llego a pensar que ahí reside nuestra posibilidad de ser algo sublime, inocente. Desde siempre me ha atraído el mundo animal (a veces, como forma de rehuida); particularmente en el contexto del poemario, me atrajo como me atraen los mundos a los cuales no puedo acceder lingüísticamente, que me dan muestras de su imperturbabilidad, y por eso, más que animales, son efectos de intentar simbolizar mis propias zonas negadas: el silencio, la locura, la obscenidad, la abstinencia. Tampoco se trata de un encuentro puro —sería ingenua si lo creyese—, es un contacto mediado por mi humanidad transgénica; esa distancia entre lo que creo entender de lo que no sé, y lo que efectivamente descubro que ignoro, me hace pensar en la tesis de Negroni acerca de la poesía como una epistemología del no saber. Sin embargo, sospecho de la posibilidad de poder acercarme orgánicamente a lo orgánico, sé que hay artificio en este ecosistema tanto como en cualquier otro. De los relatos digitales o sintéticos—de los cuales no estoy para nada exenta— donde suele prevalecer el recorte luminoso quizá, me llevo el deseo por el desborde. El territorio que se extiende fuera de mi humanidad es verborrágico, supongo que lo busqué para recuperar el habla.