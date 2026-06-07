Tecnología y confort emocional

Recientemente, en un congreso celebrado en Chile, Julián Colombo definió este fenómeno con la fórmula de “confort emocional”. Sostuvo que las necesidades emocionales no pueden ser saciadas donde no hay contacto personal y reveló que más del 70% de los usuarios desea, antes de hacer una inversión, el asesoramiento humano y la charla cara a cara. “Los humanos van a seguir teniendo un papel preponderante en la tecnología si logran establecer las relaciones de confianza adecuadas”, afirmó. Quizá esta reflexión pueda aliviar las inquietudes que generan los cambios tecnológicos y prometa una convivencia saludable y humanística frente a los desafíos del futuro.