Michael Fox y una triste predicción sobre su futuro: "el Parkinson es un gran asesino"

“El Parkinson es un regalo y no lo cambiaría por nada. Gente como Cristopher Lloyd (su gran compañero en Volver al futuro) siempre estuvo ahí para mí, al igual que ustedes. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me dieron: tener la voz para hacer esto y ayudar a otras personas”, reflexionó en octubre de 2022 durante la última Comic-Con de Nueva York.