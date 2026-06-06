Un atajo legal permite vender inmuebles en sucesión ahorrando miles de pesos en trámites y honorarios

En la última resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno Nacional avanzó en otra de sus medidas para agilizar un proceso históricamente complejo como es la compra, venta y transmisión de propiedades. La disposición dejó sin efecto el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), donde era obligatorio informar los montos al organismo fiscal. Esta resolución se suma a un atajo legal ya existente como lo era el tracto abreviado, una vía para efectuar ventas sin que una sucesión se haya completado.