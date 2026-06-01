Alquileres y venta de inmuebles, sin Ganancias: los ejes de la nueva reglamentación oficial

El Gobierno nacional reglamentó la exención del Impuesto a las Ganancias para los alquileres destinados a vivienda, una de las reformas más esperadas tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral. A través del Decreto 406/2026, se estableció que los ingresos por locación residencial dejarán de tributar con retroactividad al 1 de enero de 2026.