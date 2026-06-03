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El Gobierno simplifica un trámite clave para heredar inmuebles: qué requisito deja de ser obligatorio

La medida forma parte del plan de desregulación impulsado por ARCA y busca reducir trámites burocráticos vinculados a las operaciones inmobiliarias. Qué cambia para quienes heredan o venden propiedades.

El Gobierno simplifica un trámite clave para heredar inmuebles: qué requisito deja de ser obligatorio
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Argentina, a través de ARCA, eliminó la obligación de tramitar el COTI para transferir o heredar inmuebles, con el fin de reducir la burocracia estatal.
  • La medida deroga un régimen que exigía informar operaciones antes de vender propiedades. ARCA argumentó que ya cuenta con la tecnología para verificar datos sin este trámite.
  • La medida agilizará las herencias y operaciones inmobiliarias al reducir tiempos de gestión. Se proyecta como un avance clave para simplificar los trámites de los ciudadanos.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de simplificación administrativa que impacta directamente en el mercado inmobiliario y en los trámites relacionados con la transferencia de bienes. A través de una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quedó eliminado un requisito que durante años fue obligatorio para determinadas operaciones con inmuebles.

La decisión forma parte del paquete de desregulaciones impulsado por la administración de Javier Milei con el objetivo de reducir controles considerados redundantes y agilizar procesos vinculados a la compra, venta y transmisión de propiedades.

Qué trámite eliminó el Gobierno

La medida deja sin efecto el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), un régimen informativo que debía gestionarse antes de poner a la venta determinados inmuebles o concretar operaciones de transferencia. Hasta ahora, el vendedor o la inmobiliaria debían informar la operación ante el organismo fiscal cuando la propiedad superaba determinados valores establecidos por la normativa.

Según explicó ARCA, los avances tecnológicos y el acceso a distintas bases de datos permiten verificar la información necesaria sin exigir este trámite previo a los contribuyentes. Por ese motivo, la resolución derogó el régimen que regulaba el COTI.

Cómo impacta en las sucesiones y herencias

La eliminación de este requisito también puede facilitar operaciones vinculadas a inmuebles heredados. Una vez concluido el proceso sucesorio y obtenida la documentación correspondiente, los herederos que decidan vender una propiedad ya no deberán realizar este trámite informativo previo ante ARCA.

Especialistas del sector inmobiliario consideran que la medida podría reducir tiempos administrativos y simplificar la transferencia de bienes, especialmente en operaciones donde los herederos buscan disponer rápidamente de un inmueble recibido por sucesión.

Qué sigue siendo obligatorio para heredar una propiedad

Pese a la eliminación del COTI, el proceso sucesorio mantiene requisitos fundamentales. Entre ellos se encuentran la presentación del acta de defunción del titular fallecido, la acreditación del vínculo entre los herederos y la documentación correspondiente del inmueble. Además, continúa siendo necesaria la declaratoria de herederos o el trámite sucesorio que corresponda según cada caso.

En Argentina también existen mecanismos para agilizar ciertas etapas de la transmisión de bienes, como el tracto abreviado, que permite concretar la venta de un inmueble heredado sin necesidad de inscribir previamente la propiedad a nombre de los herederos, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

Menos burocracia en operaciones inmobiliarias

La eliminación del COTI se suma a otras medidas de desregulación implementadas durante los últimos meses, orientadas a reducir obligaciones informativas para particulares, escribanos y distintos actores económicos. Desde el Gobierno sostienen que estas modificaciones buscan simplificar trámites y disminuir costos administrativos para los ciudadanos.

De esta manera, quienes deban vender una propiedad heredada o realizar operaciones inmobiliarias contarán con un procedimiento más simple, al quedar eliminado uno de los requisitos que históricamente generaba demoras y trámites adicionales ante el organismo recaudador.

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