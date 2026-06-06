Incidentes en Plaza San Martín: denunciaron detenciones en medio de la despedida al "Indio" en Tucumán

Resumen para apurados
- La policía de Tucumán reprimió y detuvo anoche a manifestantes, incluido un docente, en Plaza San Martín durante un homenaje pacífico de despedida al fallecido Indio Solari.
- El homenaje derivó en incidentes por un violento operativo con gas pimienta. El docente Julio Pantoja fue liberado, pero denunció que otros siguen arrestados y golpeados.
- Organizaciones universitarias repudiaron el accionar policial como un atropello a la libre expresión y exigen la liberación inmediata de los ciudadanos que continúan detenidos.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT denunció "el accionar represivo de la Policía en un homenaje de despedida al Indio Solari", anoche en Plaza San Martín, ubicada en Barrio Sur. "Exigimos la inmediata libertad de todos los detenidos", reclamaron.
Anahí Rodríguez, secretaria general de la organización, también se manifestó en contra de la accionar policial. "Reprimen y detienen a jóvenes que hacían un homenaje. Se sabe que uno de los detenidos es estudiante de la Escuela de Bellas Artes. ¡Reclamamos su inmediata liberación!", publicó.
Incidentes en la plaza San Martín
Una jornada que comenzó con la congoja de cientos de fanáticos tucumanos por la muerte de Carlos "Indio" Solari terminó anoche en un escenario de tensión, gases pimienta y detenciones en Barrio Sur. El reconocido fotógrafo y docente universitario, Julio Pantoja, fue aprehendido por la Policía de Tucumán mientras participaba de una vigilia espontánea en la Plaza San Martín.
Desde el atardecer, ciudadanos y seguidores del exlíder de los Redonditos de Ricota se habían congregado de manera pacífica en el principal paseo público de la zona para rendir tributo al ícono del rock argentino. Sin embargo, lo que se perfilaba como una despedida simbólica y silenciosa derivó en un desmedido operativo de seguridad.
Según relataron testigos en el lugar, efectivos policiales intervinieron para dispersar a los presentes de forma violenta. El procedimiento incluyó agresiones físicas y el uso de gas pimienta contra los manifestantes. En ese escenario de tensión, Pantoja fue interceptado y trasladado por la fuerza, lo que generó un repudio inmediato en redes sociales y círculos académicos.
El rechazo de la UNT
Apenas se conoció la noticia de la detención, la "Asamblea de Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)" emitió un enérgico comunicado de repudio. En el texto, los representantes académicos calificaron el accionar policial como un "claro atropello al derecho a la protesta y a la libre expresión en el espacio público".
"Exigimos la liberación inmediata de Julio Pantoja y de todos los ciudadanos detenidos de manera arbitraria durante un homenaje pacífico", señalaron desde la organización docente.
Pantoja es un referente de la fotografía documental en la región y un activo defensor de los Derechos Humanos. Su detención, sumada a la represión en una jornada de duelo popular, generó una fuerte indignación en la comunidad cultural tucumana.
Más tarde, Pantoja compartió un video en las redes sociales, en el que anunció que fue liberado. Sin embargo, advirtió que todavía esperaban la liberación de otro de los detenidos. "Ya estoy en casa, estoy bien -explicó Pantoja-, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se preocuparon por mi suerte. Fuimos tres personas detenidas; dos fuimos liberados y queda un compañero, Ezequiel Legorburu, que está muy golpeado y que se supone que lo tienen que dejar en libertad y estemos atento para que eso suceda. Muchas gracias y después, en algún momento, podré contar algo más", remarcó.