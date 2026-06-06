SociedadActualidad

Incidentes en Plaza San Martín: denunciaron detenciones en medio de la despedida al "Indio" en Tucumán

Julio Pantoja, docente universitario que participaba de una vigilia en homenaje al "Indio" Solari, fue uno de los detenidos y luego liberado.

Así quedó la plaza San Martín luego de los incidentes.
Así quedó la plaza San Martín luego de los incidentes.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Tucumán reprimió y detuvo anoche a manifestantes, incluido un docente, en Plaza San Martín durante un homenaje pacífico de despedida al fallecido Indio Solari.
  • El homenaje derivó en incidentes por un violento operativo con gas pimienta. El docente Julio Pantoja fue liberado, pero denunció que otros siguen arrestados y golpeados.
  • Organizaciones universitarias repudiaron el accionar policial como un atropello a la libre expresión y exigen la liberación inmediata de los ciudadanos que continúan detenidos.
Resumen generado con IA

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT denunció "el accionar represivo de la Policía en un homenaje de despedida al Indio Solari", anoche en Plaza San Martín, ubicada en Barrio Sur. "Exigimos la inmediata libertad de todos los detenidos", reclamaron.

Anahí Rodríguez, secretaria general de la organización, también se manifestó en contra de la accionar policial. "Reprimen y detienen a jóvenes que hacían un homenaje. Se sabe que uno de los detenidos es estudiante de la Escuela de Bellas Artes. ¡Reclamamos su inmediata liberación!", publicó.

Incidentes en la plaza San Martín

Una jornada que comenzó con la congoja de cientos de fanáticos tucumanos por la muerte de Carlos "Indio" Solari terminó anoche en un escenario de tensión, gases pimienta y detenciones en Barrio Sur. El reconocido fotógrafo y docente universitario, Julio Pantoja, fue aprehendido por la Policía de Tucumán mientras participaba de una vigilia espontánea en la Plaza San Martín.

Desde el atardecer, ciudadanos y seguidores del exlíder de los Redonditos de Ricota se habían congregado de manera pacífica en el principal paseo público de la zona para rendir tributo al ícono del rock argentino. Sin embargo, lo que se perfilaba como una despedida simbólica y silenciosa derivó en un desmedido operativo de seguridad.

Según relataron testigos en el lugar, efectivos policiales intervinieron para dispersar a los presentes de forma violenta. El procedimiento incluyó agresiones físicas y el uso de gas pimienta contra los manifestantes. En ese escenario de tensión, Pantoja fue interceptado y trasladado por la fuerza, lo que generó un repudio inmediato en redes sociales y círculos académicos.

El rechazo de la UNT

Apenas se conoció la noticia de la detención, la "Asamblea de Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)" emitió un enérgico comunicado de repudio. En el texto, los representantes académicos calificaron el accionar policial como un "claro atropello al derecho a la protesta y a la libre expresión en el espacio público".

"Exigimos la liberación inmediata de Julio Pantoja y de todos los ciudadanos detenidos de manera arbitraria durante un homenaje pacífico", señalaron desde la organización docente.

Pantoja es un referente de la fotografía documental en la región y un activo defensor de los Derechos Humanos. Su detención, sumada a la represión en una jornada de duelo popular, generó una fuerte indignación en la comunidad cultural tucumana. 

Más tarde, Pantoja compartió un video en las redes sociales, en el que anunció que fue liberado. Sin embargo, advirtió que todavía esperaban la liberación de otro de los detenidos. "Ya estoy en casa, estoy bien -explicó Pantoja-, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se preocuparon por mi suerte. Fuimos tres personas detenidas; dos fuimos liberados y queda un compañero, Ezequiel Legorburu, que está muy golpeado y que se supone que lo tienen que dejar en libertad y estemos atento para que eso suceda. Muchas gracias y después, en algún momento, podré contar algo más", remarcó.

Temas Muerte del Indio Solari TucumánCarlos "Indio" SolariJulio Pantoja
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más

Fin de semana de ferias municipales: comidas, artesanías y mucho más

Cómo es el plan de Julio Falcioni para construir un Atlético Tucumán más competitivo de cara al Clausura

Cómo es el plan de Julio Falcioni para construir un Atlético Tucumán más competitivo de cara al Clausura

Lo más popular
Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial
1

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari
2

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea
3

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional
4

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas
5

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
2

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
3

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por abuso de confianza y despojo a una víctima de abuso
4

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones
5

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Más Noticias
El Niño gana fuerza, pero persisten las dudas sobre su intensidad: qué anticipan los especialistas

El Niño gana fuerza, pero persisten las dudas sobre su intensidad: qué anticipan los especialistas

Horóscopo chino: los signos que tendrán un impulso especial para cumplir sus sueños en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un impulso especial para cumplir sus sueños en junio, según Ludovica Squirru

Advertencia violeta del SMN: ¿qué significa y a qué provincias afectará este fin de semana?

Advertencia violeta del SMN: ¿qué significa y a qué provincias afectará este fin de semana?

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

El alerta amarillo por tormentas se expande y alcanza a varias provincias del centro y NEA

El alerta amarillo por tormentas se expande y alcanza a varias provincias del centro y NEA

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Cuatro ejes, una sola visión: así será el evento de innovación sostenible que reunirá a especialistas en Tucumán

Cuatro ejes, una sola visión: así será el evento de innovación sostenible que reunirá a especialistas en Tucumán

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Comentarios