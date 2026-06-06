Incidentes en Plaza San Martín: denunciaron detenciones en medio de la despedida al "Indio" en Tucumán

Más tarde, Pantoja compartió un video en las redes sociales, en el que anunció que fue liberado. Sin embargo, advirtió que todavía esperaban la liberación de otro de los detenidos. "Ya estoy en casa, estoy bien -explicó Pantoja-, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se preocuparon por mi suerte. Fuimos tres personas detenidas; dos fuimos liberados y queda un compañero, Ezequiel Legorburu, que está muy golpeado y que se supone que lo tienen que dejar en libertad y estemos atento para que eso suceda. Muchas gracias y después, en algún momento, podré contar algo más", remarcó.