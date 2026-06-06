El Niño gana fuerza, pero persisten las dudas sobre su intensidad: qué anticipan los especialistas

Los datos más recientes muestran que la región de monitoreo Niño 3.4 continúa registrando una anomalía de temperatura de +0,5 °C, el umbral utilizado para identificar el fenómeno. Además, otros indicadores, como el debilitamiento de los vientos alisios y el aumento de la actividad atmosférica en el Pacífico central, refuerzan la idea de que El Niño se encuentra en proceso de desarrollo.