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El Niño gana fuerza, pero persisten las dudas sobre su intensidad: qué anticipan los especialistas

Las actualizaciones de junio serán clave para conocer con mayor precisión cómo podría impactar durante el próximo verano.

El Niño gana fuerza, pero persisten las dudas sobre su intensidad: qué anticipan los especialistas
Foto: News ESEuro
Por Milagro Corbalán Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas analizan la consolidación de El Niño en el océano Pacífico, advirtiendo que aún hay incertidumbre sobre la intensidad que alcanzará durante el próximo verano.
  • Con una anomalía térmica de +0,5 °C, la dificultad para predecir su fuerza radica en la 'barrera de la previsibilidad' de otoño, un período de rápidos cambios atmosféricos.
  • Las actualizaciones de junio serán clave para definir si se consolidará un 'Súper El Niño' con anomalías de más de 2 °C, lo que redefinirá el clima del próximo verano.
Resumen generado con IA

El Niño está cada vez más cerca de consolidarse en el océano Pacífico, pero los especialistas advierten que todavía no es posible determinar con certeza qué tan intenso será durante los próximos meses. Aunque muchos modelos climáticos sugieren que podría convertirse en un evento muy fuerte, los meteorólogos señalan que aún persiste un importante margen de incertidumbre que impide realizar afirmaciones definitivas.

Un satélite de la Unión Europea detectó una anomalía térmica de 5°C en el Atlántico que anticipa un "Súper El Niño"

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Los datos más recientes muestran que la región de monitoreo Niño 3.4 continúa registrando una anomalía de temperatura de +0,5 °C, el umbral utilizado para identificar el fenómeno. Además, otros indicadores, como el debilitamiento de los vientos alisios y el aumento de la actividad atmosférica en el Pacífico central, refuerzan la idea de que El Niño se encuentra en proceso de desarrollo.

Incertidumbre por la intensidad de El Niño

La principal dificultad para estimar su intensidad radica en la denominada “barrera de la previsibilidad”, un período comprendido entre marzo y mayo durante el que los modelos climáticos suelen presentar mayores niveles de incertidumbre. Se trata de una etapa de transición estacional en la que océano y atmósfera experimentan cambios rápidos, dificultando las proyecciones.

Como consecuencia, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales o cambios relativamente leves en la atmósfera pueden representar diferencias significativas en los pronósticos a largo plazo. Por ese motivo, los especialistas consideran que las previsiones elaboradas hasta mayo deben interpretarse con cierta precaución, aun cuando varias de ellas indiquen anomalías superiores a los 2 °C, un nivel asociado a eventos de El Niño muy intensos.

Aproximación al pronóstico para la próxima temporada

Las perspectivas para el próximo verano, por lo tanto, continúan abiertas. Si bien las proyecciones actuales apuntan a un escenario de fuerte calentamiento del Pacífico entre fines del invierno y comienzos de 2027, los meteorólogos sostienen que será necesario esperar las actualizaciones de junio para contar con análisis más sólidos.

Los nuevos pronósticos permitirán evaluar con mayor confianza la evolución del fenómeno. Si esas actualizaciones mantienen las proyecciones de anomalías superiores a los 2 °C, aumentará considerablemente la certeza de que el verano estará influenciado por uno de los episodios de El Niño más intensos registrados hasta ahora.

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