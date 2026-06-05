Boca y River aceleran las gestiones para concretar dos regresos de peso para el segundo semestre

El mercado de pases del fútbol argentino registra novedades importantes en los dos clubes más grandes del país, de cara a la reconfiguración de sus planteles y cuerpos técnicos para el próximo semestre, tras un 2026 hasta el momento amargo para ambas instituciones. Mientras la dirigencia de Bocaavanza en la contratación de un nuevo entrenador, la de River trabaja en la incorporación de futbolistas de jerarquía internacional.