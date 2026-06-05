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Boca y River aceleran las gestiones para concretar dos regresos de peso para el segundo semestre

Tras una primera mitad de año con altibajos, las dirigencias de ambos equipos iniciaron contactos formales para sellar dos incorporaciones de cara al torneo Clausura.

REARMADO. Juan Fernando Quintero no seguiría en River el próximo semestre y Stefano Di Carlo sueña con Claudio Echeverri para reemplazarlo. Por su parte, Juan Román Riquelme pretende a Rodolfo Arruabarrena como sucesor de Claudio Úbeda.
REARMADO. Juan Fernando Quintero no seguiría en River el próximo semestre y Stefano Di Carlo sueña con Claudio Echeverri para reemplazarlo. Por su parte, Juan Román Riquelme pretende a Rodolfo Arruabarrena como sucesor de Claudio Úbeda.
05 Junio 2026

El mercado de pases del fútbol argentino registra novedades importantes en los dos clubes más grandes del país, de cara a la reconfiguración de sus planteles y cuerpos técnicos para el próximo semestre, tras un 2026 hasta el momento amargo para ambas instituciones. Mientras la dirigencia de Bocaavanza en la contratación de un nuevo entrenador, la de River trabaja en la incorporación de futbolistas de jerarquía internacional.

Segundo ciclo

En la Ribera, tras confirmarse el final del ciclo de Claudio Úbeda al frente del primer equipo, el presidente Juan Román Riquelme inició las gestiones formales para buscar un reemplazante. El directivo se comunicó telefónicamente con Rodolfo Arruabarrena para ofrecerle el cargo y el entrenador, cuyo último paso fue por el Al-Taawoun de Arabia Saudita, manifestó su predisposición para regresar a la institución.

Durante el fin de semana se desarrollarán reuniones formales para evaluar el proyecto deportivo y las condiciones económicas, con el objetivo de sellar el que sería su segundo ciclo en el club, tras su gestión entre 2014 y 2016, temporadas en las que obtuvo un torneo local y una Copa Argentina.

Avanza por el “Diablito”

Por el lado de River, la institución se encuentra en un proceso de reestructuración profunda de su plantel profesional. Luego de que Stéfano Di Carlo anticipara que se proyectan alrededor de 15 bajas y entre cinco y siete contrataciones de relevancia -sumada a la llegada de Nicolás Otamendi y las negociaciones por Mauro Arambarri y Ángel Correa-, la dirigencia inició gestiones por el regreso de Claudio Echeverri.

El pase del mediocampista de 20 años pertenece al Manchester City, que busca una nueva cesión tras los préstamos del jugador en el Bayer Leverkusen y el Girona de España. 

Aunque la prioridad del club inglés es mantener al futbolista en el mercado europeo, la intención del “Diablito” de regresar a la Argentina y la relación institucional entre River y el City abren la posibilidad de un préstamo hacia el fútbol sudamericano, situación que el club de Núñez buscará formalizar mediante una propuesta concreta en los próximos días.

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