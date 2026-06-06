Los próximos recibos de sueldo vienen con más detalles

En líneas generales, el decreto 407/2026 puso en reglamentación algunos de los artículos de la normativa, enfocados en la simplificación administrativa, digitalización de procesos y regulación de la negociación colectiva. Entre sus aspectos más importantes se puede destacar un nuevo formato obligatorio de recibo de haberes, con el objetivo de reflejar de manera más clara los costos laborales por parte del empleador. Cada concepto incluido en el recibo deberá indicar su base de cálculo, la unidad de medida utilizada y el resultado final, indica María del Huerto Balza, Socia de BSO & Payroll, BDO en Argentina.