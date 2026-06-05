Orgullo tucumano: Valentina Velardez representará al país en el Iberoamericano de Atletismo

Resumen para apurados
- Valentina Velardez fue convocada por la CADA para representar a la Argentina en el Campeonato Iberoamericano U20 que se disputará el 20 y 21 de junio en Lima, Perú.
- Con solo tres años en el atletismo, la fondista de 19 años y doble campeona nacional fue seleccionada tras destacarse en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros llanos.
- Su participación consolida a Velardez como promesa del fondo nacional y asegura que el atletismo de Tucumán tenga proyección y presencia en la élite continental.
La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) oficializó la nómina de la delegación que representará al país en el próximo Campeonato Iberoamericano U20, programado para los días 20 y 21 de junio en Lima, Perú. Entre las atletas designadas sobresale el nombre de Valentina Velardez, quien tendrá el gran honor de ser la única representante de Tucumán en integrar el combinado nacional femenino.
La fondista de 19 años fue cofirmada para competir en las exigentes pruebas de 1.500 y 3.000 metros llanos. Esta convocatoria corona una temporada brillante para la atleta concepcionense. Guiada técnicamente por su entrenador Gustavo Herrera en el club de running Sombra Team, Velardez viene de consagrarse campeona nacional en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se quedó con las medallas de oro en los 3.000 y en los 5.000 metros. Además, hace algunas semanas ratificó su gran nivel al imponerse con autoridad en los 10 kilómetros de los recientes 21K de Yerba Buena.
A pesar de llevar apenas tres años en la práctica de este deporte, su meteórico ascenso, disciplina y excelentes marcas la sitúan como una de las máximas promesas del fondo y mediofondo argentino. Su inclusión en la lista de la CADA premia esa proyección internacional y asegura que el atletismo tucumano esté presente en la elite continental.