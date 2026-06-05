Orgullo tucumano: Valentina Velardez representará al país en el Iberoamericano de Atletismo

La fondista de 19 años fue cofirmada para competir en las exigentes pruebas de 1.500 y 3.000 metros llanos. Esta convocatoria corona una temporada brillante para la atleta concepcionense. Guiada técnicamente por su entrenador Gustavo Herrera en el club de running Sombra Team, Velardez viene de consagrarse campeona nacional en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se quedó con las medallas de oro en los 3.000 y en los 5.000 metros. Además, hace algunas semanas ratificó su gran nivel al imponerse con autoridad en los 10 kilómetros de los recientes 21K de Yerba Buena.