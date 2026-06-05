DeportesMás deportes

Orgullo tucumano: Valentina Velardez representará al país en el Iberoamericano de Atletismo

La fondista de Concepción será la única representante de la provincia en el combinado nacional femenino que competirá en Lima. Viene de una temporada brillante tras consagrarse doble campeona nacional.

Orgullo tucumano: Valentina Velardez representará al país en el Iberoamericano de Atletismo
05 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Valentina Velardez fue convocada por la CADA para representar a la Argentina en el Campeonato Iberoamericano U20 que se disputará el 20 y 21 de junio en Lima, Perú.
  • Con solo tres años en el atletismo, la fondista de 19 años y doble campeona nacional fue seleccionada tras destacarse en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros llanos.
  • Su participación consolida a Velardez como promesa del fondo nacional y asegura que el atletismo de Tucumán tenga proyección y presencia en la élite continental.
Resumen generado con IA

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) oficializó la nómina de la delegación que representará al país en el próximo Campeonato Iberoamericano U20, programado para los días 20 y 21 de junio en Lima, Perú. Entre las atletas designadas sobresale el nombre de Valentina Velardez, quien tendrá el gran honor de ser la única representante de Tucumán en integrar el combinado nacional femenino.

La fondista de 19 años fue cofirmada para competir en las exigentes pruebas de 1.500 y 3.000 metros llanos. Esta convocatoria corona una temporada  brillante para la atleta concepcionense. Guiada técnicamente por su entrenador Gustavo Herrera en el club de running Sombra Team, Velardez viene de consagrarse campeona nacional en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se quedó con las medallas de oro en los 3.000 y en los 5.000 metros. Además, hace algunas semanas ratificó su gran nivel al imponerse con autoridad en los 10 kilómetros de los recientes 21K de Yerba Buena.

A pesar de llevar apenas tres años en la práctica de este deporte, su meteórico ascenso, disciplina y excelentes marcas la sitúan como una de las máximas promesas del fondo y mediofondo argentino. Su inclusión en la lista de la CADA premia esa proyección internacional y asegura que el atletismo tucumano esté presente en la elite continental.

Temas Concepción del UruguayLima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel
1

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
2

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
3

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína
4

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”
5

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
2

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

El guardián del ayer: el ambicioso proyecto digital para resucitar la memoria histórica y fotográfica de Tucumán
3

El guardián del ayer: el ambicioso proyecto digital para resucitar la memoria histórica y fotográfica de Tucumán

Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín
4

Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín

Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín
5

Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín

Más Noticias
El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso: ¿cuáles son los motivos?

El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso: ¿cuáles son los motivos?

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Cuando la hinchada de Atlético Tucumán convirtió un clásico del Indio Solari en un fenómeno viral

Cuando la hinchada de Atlético Tucumán convirtió un clásico del Indio Solari en un fenómeno viral

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Comentarios