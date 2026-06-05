¡Destino Brasil! La selección argentina femenina empató con Perú y selló su clasificación al Mundial 2027

El trámite del compromiso frente a Perú estuvo marcado por la tensión lógica de lo que ponía en juego la "Albiceleste", que necesitaba al menos un empate para asegurar matemáticamente su presencia mundialista. El desahogo para el cuerpo técnico comandado por Germán Portanova llegó a través de la efectividad de Mercedes Diz, cuando se jugaban 75 minutos. Igualmente, el cierre no estuvo exento de dramatismo, ya que las peruanas igualaron a los 85' e intentaron hasta el final.