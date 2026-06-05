¡Destino Brasil! La selección argentina femenina empató con Perú y selló su clasificación al Mundial 2027
El conjunto dirigido por Germán Portanova igualó 1-1 en la Fortaleza de Lanús gracias a un gol de Mercedes Diz. Con este resultado, la "Albiceleste" aseguró su boleto a la cita máxima del año próximo con una fecha de anticipación y se convirtió en una de las 11 selecciones ya clasificadas al certamen.
Resumen para apurados
- La selección argentina femenina de fútbol empató 1-1 ante Perú en Lanús y logró clasificar anticipadamente al Mundial de Brasil 2027 al asegurar el punto que necesitaba.
- Con gol de Mercedes Diz, el equipo de Germán Portanova mantuvo su invicto en la Liga de Naciones Conmebol tras registrar cuatro victorias y tres empates en el torneo.
- La Albiceleste es una de las 11 selecciones ya clasificadas y ahora definirá el primer puesto del certamen ante Colombia, previo a la cita mundialista de 2027.
La selección argentina femenina concretó su gran objetivo de la temporada. En un encuentro cargado de emociones el combinado nacional rescató el punto que necesitaba y firmó su pasaporte directo hacia la Copa del Mundo de Brasil 2027.
El trámite del compromiso frente a Perú estuvo marcado por la tensión lógica de lo que ponía en juego la "Albiceleste", que necesitaba al menos un empate para asegurar matemáticamente su presencia mundialista. El desahogo para el cuerpo técnico comandado por Germán Portanova llegó a través de la efectividad de Mercedes Diz, cuando se jugaban 75 minutos. Igualmente, el cierre no estuvo exento de dramatismo, ya que las peruanas igualaron a los 85' e intentaron hasta el final.
Con este resultado frente al combinado incaico, la Selección completó una campaña impecable en la Liga de Naciones Conmebol, certamen en el cual marcha invicta con un registro de cuatro victorias y tres empates. Esta regularidad le permitió abrochar el pasaje a la Copa del Mundo con una jornada de antelación.
El mapa rumbo a la cita máxima
La paridad de la jornada dejó un escenario de certezas absolutas para la región. Además de la clasificación argentina, la selección de Colombia también garantizó su presencia en tierras brasileñas tras imponerse como local ante Uruguay.
De esta manera, de cara a la fecha final prevista para el próximo 9 de junio, la Albiceleste y el conjunto cafetero se medirán en un mano a mano directo por el primer puesto de la Liga de Naciones con el boleto principal ya en el bolsillo. En paralelo, los seleccionados de Venezuela, Chile, Paraguay y Ecuador disputarán una batalla aparte por adueñarse de los dos cupos disponibles para el Repechaje Intercontinental.
Las 11 selecciones que ya tienen su lugar asegurado
Con la confirmación de los dos representantes sudamericanos, la Copa del Mundo de 2027 ya cuenta con 11 de sus 32 participantes definidos, restando aún por ocuparse 21 vacantes globales:
Anfitrión: Brasil.
Conmebol: Argentina y Colombia.
UEFA: Alemania.
AFC (Asia): Australia, China, Corea del Norte, Filipinas, Japón y Corea del Sur.
OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.
El exigente certamen mundialista se llevará a cabo el año próximo en territorio brasileño, iniciando su actividad oficial el 24 de junio y concluyendo con la gran final el 25 de julio de 2027. Las acciones se repartirán en ocho sedes mundialistas: Río de Janeiro, Recife, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza y Porto Alegre.