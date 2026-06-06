Recuerdos fotográficos: 1930. El ómnibus derrotó completamente al tranvía rural

El tranvía, conocido como “chorbita” o “El trencito”, unía la ciudad desde la plaza Alberdi con el pie del cerro. Había sido inaugurado en 1916, durante el gobierno de Ernesto Padilla; la locomotora tiraba cuatro vagones y pronto se transformó en “el paseo de moda”. Se iba en 45 minutos al pie del cerro en un llamado “escarabajo con ruedas” o “ferrocarril de juguete”. Pero para 1929 el Estado no lo podía seguir manteniendo y le llegó una feroz decadencia. Para entonces la locomotora echaba una lluvia de agua y fuego, de agua hirviendo y carbones, en lo que constituían “las torturas de un paseo”, según la nota de 1930.