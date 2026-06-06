Presunto lavado de activos en la Obra Social de Prensa: “Preocupa la escasa actividad investigativa”

El abogado consideró llamativo que, pese al contexto y a la gravedad de las denuncias, “hasta el momento no se haya impulsado una auditoría externa e independiente que permita conocer con claridad la situación real de la obra social”. También cuestionó la falta de pronunciamientos públicos por parte de autoridades sindicales vinculadas a la conducción de la entidad. Rodríguez Rueda reclamó que la investigación judicial avance “de manera rápida, eficaz y exhaustiva”.