Críticas al fiscal por demoras en la causa contra directivos de la Obra Social de Prensa

Resumen para apurados
- En mayo, la defensa de J. Gijena criticó en Tucumán al fiscal Vehils Ruiz por demoras en investigar a directivos de la obra social de prensa por presunto desvío de fondos.
- La denuncia contra los directivos por supuesto lavado de activos se hizo en febrero. La defensa acusa inacción fiscal, mientras la entidad tacha los cargos de infundados.
- La causa dependerá de los informes de la UIF y de si la defensa se constituye como querellante, un paso clave que definirá el avance de la investigación por presunto lavado.
Mientras el fiscal aguarda respuestas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos por la denuncia contra directivos de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (Osppt), la defensa del denunciante analiza la posibilidad de constituirse como querellante en la causa. Además, arremetió contra el funcionario judicial que tiene el caso al considerar que no actuó con premura.
El abogado Sebastián Rodríguez Rueda patrocina al médico José Alberto Gijena, quien en febrero denunció penalmente al presidente de la obra social, Walter Alú, y al coordinador general de la institución, Héctor Heredia. Los acusó de presuntamente haber desviado fondos de la obra social para beneficios personales en detrimento de una cobertura adecuada para sus beneficiarios.
La denuncia fue realizada ante la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, la UIF y la Superintendencia de Seguros de la Nación, según señaló el letrado.
En diálogo con este diario, Rodríguez Rueda desmintió al fiscal y afirmó que su defendido nunca fue citado a ratificar la denuncia. Además, consideró que el funcionario judicial podría haber actuado con negligencia por haber ordenado recientemente los pedidos de informe. “Es mucho tiempo el que dejó pasar el fiscal. Los directivos pueden haber acomodado muchas cosas. Quizá no se encuentre nada por el paso del tiempo; eso habla por lo menos de una negligencia de parte del fiscal. En una denuncia por lavado de activos, el tiempo es fundamental para no desaparecer pruebas”, declaró. Afirmó que la causa comenzó a tener movimiento esta semana tras publicaciones periodísticas.
Un error
Según el abogado, Gijena nunca recibió ninguna citación formal de la Fiscalía desde el mes de febrero. De todos modos, dijo que se presentaron en los últimos días y que ayer salió decretado un escrito de que se los tiene como notificados. Por otra parte, aseguró que la carátula de la causa tiene a su defendido como imputado y denunciante, lo cual consideró un error y solicitó su pronta corrección.
“Vamos a estar expectantes a las medidas del fiscal y a los informes que remita la UIF. Estamos evaluando la posibilidad de constituirnos en querellantes. Mientras tanto, seguimos como denunciantes. Queremos ser separados en la carátula. No es la idea perseguir ningún tipo de revancha. Quien tenga que responder ante la Justicia responderá”, dijo.
La Osppt sostuvo en un comunicado que las denuncias “carecen de todo sustento fáctico y documental”. Si bien reconocieron que el médico trabajó en la entidad, “fue despedido con justa causa” por haber trabajado en forma paralela en otra firma de salud.
Según el abogado, Gijena fue despedido por supuesto incumplimiento de carga horaria. Aseguró también que su defendido trabajó durante casi dos décadas y que no estaba registrado en la obra social como director médico. Reconoció que hay un juicio laboral, pero dijo que corre por vía paralela, por la justicia ordinaria.