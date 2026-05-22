Críticas al fiscal por demoras en la causa contra directivos de la Obra Social de Prensa

En diálogo con este diario, Rodríguez Rueda desmintió al fiscal y afirmó que su defendido nunca fue citado a ratificar la denuncia. Además, consideró que el funcionario judicial podría haber actuado con negligencia por haber ordenado recientemente los pedidos de informe. “Es mucho tiempo el que dejó pasar el fiscal. Los directivos pueden haber acomodado muchas cosas. Quizá no se encuentre nada por el paso del tiempo; eso habla por lo menos de una negligencia de parte del fiscal. En una denuncia por lavado de activos, el tiempo es fundamental para no desaparecer pruebas”, declaró. Afirmó que la causa comenzó a tener movimiento esta semana tras publicaciones periodísticas.