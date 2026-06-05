Liga Federal: Belgrano y Talleres quedaron pisaron fuerte en el inicio de los playoffs

En el inicio de los playoffs de la Liga Federal de Básquet, Belgrano Cultural y Deportivo dio el golpe como visitante al derrotar a 9 de Julio de Salta por 77 a 69 y se adelantó 1-0 en la llave. La gran figura del encuentro fue Máximo Araujo, autor de 26 puntos, bien acompañado por Ulises Amaya, quien aportó 17 unidades para el conjunto dirigido por Hugo Angelicola. En el local Ángel Torino Flores aportó 22.