Liga Federal: Belgrano y Talleres quedaron pisaron fuerte en el inicio de los playoffs

Resumen para apurados
- Belgrano y Talleres de Tafí Viejo vencieron como visitantes a 9 de Julio y Asociación Mitre en el inicio de los playoffs de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet.
- Belgrano venció 77-69 a 9 de Julio con 26 puntos de Araujo, Talleres superó 77-66 a Mitre y Red Star derrotó a Concepción BB en tiempo suplementario tras igualar en el regular.
- El próximo lunes se jugarán los segundos partidos, donde Belgrano y Talleres buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda, y sus rivales forzar un tercer juego.
En el inicio de los playoffs de la Liga Federal de Básquet, Belgrano Cultural y Deportivo dio el golpe como visitante al derrotar a 9 de Julio de Salta por 77 a 69 y se adelantó 1-0 en la llave. La gran figura del encuentro fue Máximo Araujo, autor de 26 puntos, bien acompañado por Ulises Amaya, quien aportó 17 unidades para el conjunto dirigido por Hugo Angelicola. En el local Ángel Torino Flores aportó 22.
Por su parte, Talleres de Tafí Viejo también arrancó con el pie derecho al vencer fuera de casa a Asociación Mitre por 77 a 66. El equipo conducido por Lucas Vega, con la asistencia de Juan Pablo Flores, dominó el juego de principio a fin y encontró en Cristian Soria y Conrado Echevarría a sus máximos anotadores, ambos con 15 puntos. En el conjunto local, Iván Julián fue el goleador con 13 unidades.
La nota de la jornada se vivió en Catamarca, donde Red Star superó a Concepción BB por 103 a 91 en tiempo suplementario, luego de igualar en 84 durante el tiempo reglamentario. Mateo Codigoni fue la gran figura del vencedor con 34 puntos seguido por Andrés Alderete (26) En el elenco bandeño dirigido por Víctor Ros se destacaron Lautaro Rivadeneira con 23 unidades, Gonzalo Rodríguez Manrique con 20, Raúl Albertus 15, mientras que Juan Pablo Vigliani 14, y Lucas Velázquez con 12.
Los segundos encuentros de las series se disputarán el próximo lunes. Belgrano y Talleres intentarán cerrar sus respectivas llaves y avanzar de ronda, mientras que Concepción BB buscará hacerse fuerte en casa para igualar la serie y forzar un tercer y decisivo partido el martes.