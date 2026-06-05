El último adiós al Indio Solari: así lo despiden los músicos de Los Redondos y Los Fundamentalistas

La Kermesse Redonda, el proyecto musical que mantiene vivo el espíritu ricotero y por el que pasaron músicos históricos como Semilla Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri, también se sumó a las despedidas. Lo hizo con una fotografía histórica de Los Redondos y un extenso mensaje: “Una parte de nuestro propio andar se va con vos. Ya no hay más camino juntos, pero queda todo lo que construimos, el eco de lo que vivimos y la certeza de que tu poesía te vuelve eterno. De alguna forma, la inmortalidad era tuya desde mucho antes. Vamos a seguir cuidando el fuego que queda encendido. Nuestro cariño a Virginia y Bruno. Hasta siempre Indio”.