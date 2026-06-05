El último adiós al Indio Solari: así lo despiden los músicos de Los Redondos y Los Fundamentalistas

Resumen para apurados
- Músicos de Los Redondos y Los Fundamentalistas despidieron al Indio Solari en redes sociales tras confirmarse su muerte, generando una gran conmoción en el rock argentino.
- Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli y colaboradores históricos como Rocambole compartieron fotos y mensajes de gratitud, suspendiendo shows y recordando su extensa trayectoria.
- La partida del mítico cantante unifica a varias generaciones de fanáticos. Su legado poético y musical se consolida como un pilar eterno de la cultura y la identidad nacional.
La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo del rock argentino y desató una ola de homenajes en redes sociales. Ex integrantes de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, colaboradores y allegados recurrieron a Instagram y Facebook para despedir al artista con mensajes cargados de emoción, recuerdos y gratitud.
Las publicaciones reflejaron el impacto de la pérdida en el entorno más cercano del cantante y también entre miles de seguidores, que acompañaron cada mensaje con comentarios, reacciones y canciones emblemáticas de su carrera.
Uno de los posteos más sentidos fue el de Skay Beilinson, guitarrista y socio histórico del Indio. A través de Instagram, compartió una imagen junto al músico y escribió: “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”. En la misma publicación informó que sus conciertos quedaban postergados “hasta nuevo aviso”.
También se expresó Semilla Bucciarelli, histórico bajista de Los Redondos y pieza clave en el sonido de la banda. En Facebook publicó: “Lamento mucho no haber podido despedirme y darte un abrazo... Buen viaje”. La publicación superó las 8.800 reacciones y acumuló más de 600 comentarios en pocas horas.
Walter Sidotti, baterista del grupo durante sus años más emblemáticos, eligió una imagen junto al Indio jugando al fútbol. La acompañó con una frase en mayúsculas: “ESTARÁS SIEMPRE PRESENTE EN MI RECUERDO Y EL CORAZÓN DE TODOS LOS RICOTEROS. HASTA SIEMPRE INDIO”, mientras sonaba de fondo “Las Increíbles”.
Gonzalo “Gonzo” Palacios, saxofonista de la formación clásica entre 1983 y 1984, compartió en Facebook una fotografía del cantante sobre el escenario, iluminado por luces rojas y azules, sin agregar texto. Gabriel “El Conejo” Jolivet, guitarrista de los primeros años de la banda, subió a Instagram una imagen retro junto al Indio en la trastienda de un teatro, acompañada por “Ji Ji Ji”.
La Kermesse Redonda, el proyecto musical que mantiene vivo el espíritu ricotero y por el que pasaron músicos históricos como Semilla Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri, también se sumó a las despedidas. Lo hizo con una fotografía histórica de Los Redondos y un extenso mensaje: “Una parte de nuestro propio andar se va con vos. Ya no hay más camino juntos, pero queda todo lo que construimos, el eco de lo que vivimos y la certeza de que tu poesía te vuelve eterno. De alguna forma, la inmortalidad era tuya desde mucho antes. Vamos a seguir cuidando el fuego que queda encendido. Nuestro cariño a Virginia y Bruno. Hasta siempre Indio”.
El mensaje colectivo de Los Fundamentalistas
Los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado replicaron en sus redes el comunicado publicado desde la cuenta oficial @indiosolarioficial. Entre ellos estuvieron Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Déborah Dixon y Luciana Palacios.
El mensaje expresó: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio, su cuerpo, su manifestación física, ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”.
El comunicado agregó que el músico sería despedido inicialmente en la intimidad familiar y adelantó que próximamente se informará el lugar donde se realizará la despedida pública para los seguidores. “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, concluyó el texto, que tuvo una enorme repercusión entre la comunidad ricotera.
El recuerdo de artistas y colaboradores históricos
La despedida también alcanzó a históricos colaboradores del universo ricotero. Rocambole, el artista plástico que construyó gran parte de la identidad visual de Los Redondos, publicó una imagen negra en Instagram junto a la frase: “ADIÓS AMIGO / TU LUZ SEGUIRÁ / ILUMINÁNDONOS”. La publicación acumuló más de 3.500 reacciones.
Laura Hatton, cantante que participó en el disco “Gulp!” de 1988 y en presentaciones en vivo de la banda, compartió una animación en Facebook y escribió: “Chau Indio!!!!”, además de señalar que se sentía “deprimida” por la noticia.
El Soldado, histórico plomo de Los Redondos y músico cercano al grupo, optó por una despedida silenciosa: publicó en Instagram una cinta negra sobre fondo blanco, símbolo de duelo, sin agregar palabras.
Entre los ex integrantes de Los Fundamentalistas, Julio Sáez, guitarrista y ex road manager del Indio, compartió una fotografía junto al cantante tomada en una calle de Estados Unidos. “Gloriosos años juntos que guardo en mi corazón, descansa en paz amigo”, escribió.
Otro de los mensajes más extensos y emotivos fue el de Mario Breuer, ingeniero de sonido fundamental en la identidad sonora de Los Redondos y del propio Solari. Junto a una imagen del músico en un estudio de grabación, expresó: “Siempre me dijiste que no le tenías miedo a la muerte pero sí a la decrepitud, por eso me entristece que hayas cargado la densa mochila de tu enfermedad”.
Breuer continuó: “Lamentar tu muerte sí, pero no me entristece tu partida ya que tu paso por el mundo, por la música, por los millones de almas que tocás y seguirás tocando, superan por mucho la necesidad de tu presencia física. Vos vivís en la cultura de nuestro país, estás tatuado en millones de pieles y almas. Hoy estoy más para festejarte, homenajearte y ofrecerte mi más alto respeto por la persona que fuiste”.
La muerte del Indio Solari volvió a reunir a distintas generaciones de músicos y seguidores que, entre canciones, recuerdos y mensajes de afecto, mantienen vivo el legado de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.