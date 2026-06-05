Comenzó la autopsia al Indio Solari para esclarecer las causas del fallecimiento

El examen se lleva adelante en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI N°2, quien abrió un expediente para esclarecer cómo y en qué circunstancias murió el mítico líder de Los Redonditos de Ricota. Hasta el momento, trascendió que el músico presentaría un golpe en la cabeza. Sin embargo, el fiscal aseguró que aguardará los resultados de la autopsia antes de elaborar una hipótesis sobre lo ocurrido.