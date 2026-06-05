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Comenzó la autopsia al Indio Solari para esclarecer las causas del fallecimiento

El análisis forense se realiza en la morgue de Ituzaingó y los resultados se conocerían al final de la tarde. Luego comenzará la despedida del ídolo del rock nacional.

SE REALIZA LA AUTOPSIA AL INDIO. El análisis forense se realiza en la morgue de Ituzaingó y los resultados se conocerían al final de la tarde.
SE REALIZA LA AUTOPSIA AL INDIO. El análisis forense se realiza en la morgue de Ituzaingó y los resultados se conocerían al final de la tarde. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Médicos forenses iniciaron este viernes la autopsia al músico Indio Solari en la morgue de Ituzaingó para esclarecer los motivos de su fallecimiento a los 77 años.
  • Su cuidadora lo halló sin vida en el patio de su casa en Parque Leloir. La fiscalía investiga el caso tras indicios de una descompensación y un presunto golpe en la cabeza.
  • Los resultados forenses se conocerán este viernes y permitirán iniciar la despedida pública de la mítica figura del rock argentino, mientras sus fanáticos ya se movilizan.
Resumen generado con IA

La autopsia al Indio Solari comenzó este viernes a las 16 en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de esa localidad bonaerense, donde expertos forenses intentan determinar las causas que provocaron la muerte del histórico cantante del rock nacional, fallecido a los 77 años.

El examen se lleva adelante en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI N°2, quien abrió un expediente para esclarecer cómo y en qué circunstancias murió el mítico líder de Los Redonditos de Ricota. Hasta el momento, trascendió que el músico presentaría un golpe en la cabeza. Sin embargo, el fiscal aseguró que aguardará los resultados de la autopsia antes de elaborar una hipótesis sobre lo ocurrido.

El procedimiento está contemplado en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece que la autopsia debe realizarse en casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. “Se ordenará en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad”, señala la norma.

En ese contexto, fuentes de la investigación explicaron a Infobae que, si bien en principio no existirían indicios de ninguna de esas situaciones, el análisis forense se realiza para descartar cualquier sospecha debido a que se trata de una figura pública.

El Indio Solari fue hallado alrededor de las 8 de la mañana de este viernes en su vivienda de Parque Leloir. Según se informó, fue su cuidadora quien lo encontró al llegar a la casa para iniciar la jornada laboral. El músico estaba tendido en el sector del patio, a pocos metros de la pileta.

Tras el hallazgo, la mujer se comunicó con el servicio privado de emergencias médicas que asistía al cantante. El equipo médico llegó al lugar para brindarle atención, pero a las 8.30 las autoridades fueron notificadas oficialmente sobre el fallecimiento. A partir de ese momento se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, bajo la intervención del fiscal Lucio Rivero.

El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó arribó poco después a la vivienda ubicada sobre la calle Calixto Oyuela al 4000 para supervisar las tareas en la escena. También convocó a efectivos de la Policía Científica y adelantó que se realizaría la autopsia correspondiente por protocolo en la morgue local.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de las últimas horas del músico, el Indio Solari habría cenado con su familia el jueves por la noche y luego ingresó a la pileta. Allí habría sufrido una descompensación.

Temas Carlos "Indio" SolariPatricio Rey y sus Redonditos de RicotaPolicía Científica
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