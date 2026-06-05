Política

Osvaldo Jaldo recordó a Carlos "El Indio" Solari: “Su obra artística marcó a generaciones”

“A través de sus canciones, construyó un legado que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte de la identidad cultural de nuestro país”, afirmó el mandatario tucumano.

EN REDES SOCIALES. Osvaldo Jaldo recordó la trayectoria del Indio Solari.
EN REDES SOCIALES. Osvaldo Jaldo recordó la trayectoria del "Indio" Solari.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, despidió este viernes al líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos 'El Indio' Solari, fallecido en Buenos Aires a los 77 años.
  • Solari, que padecía Parkinson, murió en su casa de Parque Leloir. Jaldo usó sus redes para definir la obra del músico como una huella imborrable para la cultura nacional.
  • El fallecimiento del célebre artista conmociona al país, mientras su legado musical y poético es reconocido como una parte fundamental de la identidad cultural argentina.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó sus condolencias a la familia y a los seguidores de Carlos "El Indio" Solari, referente del rock argentino fallecido este viernes a los 77 años.

A través de sus redes sociales, el mandatario tucumano destacó la obra artística del cantante. “Su obra artística marcó a generaciones y dejó una huella imborrable en la cultura nacional. A través de sus canciones, construyó un legado que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte de la identidad cultural de nuestro país”, afirmó.

“Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva de los argentinos”, completó.

Osvaldo Jaldo recordó a Carlos El Indio Solari: “Su obra artística marcó a generaciones”

Carlos Alberto Solari murió este viernes. El cantante, que fue fundador y vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también lideró Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. En los últimos años había reducido su exposición pública debido a la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace tiempo

El reconocido cantante falleció en su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Parque Leloir. De acuerdo a lo que informó el diario La Nación, la UFI N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas de muerte que no sean el Parkinson.

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