El pueblito mágico de Jujuy ubicado a casi 4.000 metros de altura que esconde un fascinante secreto histórico

Para quienes buscan conectar con la naturaleza extrema, el entorno de Susques es un santuario de biodiversidad. El área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) protege la Reserva Provincial Olaroz-Cauchari, un ecosistema compartido donde conviven vicuñas, suris y tres especies de flamencos, transformando el inhóspito desierto en un escenario vibrante. Además, la geografía invita al ecoturismo con desafíos como el ascenso al volcán Tuzgle —de 5.530 metros de altura— o la pesca deportiva de truchas en la cuenca del río Las Burras. Eso sí, la Puna impone sus reglas: con una amplitud térmica que puede oscilar en 30°C entre el día y la noche, y un invierno que desploma el termómetro hasta los -23°C, el "Pórtico de los Andes" exige respeto y una mirada atenta al cielo antes de salir a la ruta.