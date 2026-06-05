La familia del Indio Solari anunció una despedida íntima y anticipó un homenaje público
A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del Indio Solari, la familia confirmó que la primera despedida se realizará en la intimidad y adelantó que próximamente se informarán los detalles de un homenaje público para que los miles de fanáticos del histórico músico puedan darle el último adiós.
Resumen para apurados
- La familia del Indio Solari confirmó hoy la muerte del músico a los 77 años en Buenos Aires, anunciando una despedida íntima y un futuro homenaje público para sus seguidores.
- El anuncio se hizo mediante las redes del exlíder de los Redonditos de Ricota. El entorno pidió respeto al duelo familiar mientras los fanáticos ya se reúnen en Parque Leloir.
- El fallecimiento de esta leyenda del rock argentino genera conmoción nacional y se espera que el próximo homenaje masivo movilice a miles de seguidores de todo el país.
Horas después de confirmarse la muerte del Indio Solari a los 77 años, las cuentas oficiales vinculadas al histórico músico difundieron un emotivo mensaje para informar la noticia a sus seguidores y agradecer las muestras de afecto recibidas.
El texto fue publicado en la cuenta oficial del artista y rápidamente se viralizó entre fanáticos y referentes de la música argentina. Allí, el entorno más cercano del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota expresó el profundo dolor que atraviesa la familia tras el fallecimiento del cantante.
El mensaje que confirmó la muerte del Indio Solari
La publicación comenzó con una frase que impactó a miles de seguidores: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta”.
A continuación, el comunicado se refirió a la partida del músico con palabras cargadas de emoción: “Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”.
El mensaje también pidió comprensión para acompañar a la familia en las primeras horas de duelo y confirmó que la despedida inicial se realizará en la intimidad.
“Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece”, señalaron.
Habrá una despedida pública para los fanáticos
Uno de los aspectos más destacados del comunicado fue el anuncio de un futuro homenaje abierto para los seguidores del artista.
“Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, expresaron desde el entorno del músico.
La publicación concluyó con un mensaje dirigido a quienes acompañaron al Indio Solari durante décadas a través de su música y sus canciones.
“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”.
El texto fue firmado por “Graciosos y Valientes”, nombre con el que suele identificarse el círculo más cercano al artista en sus comunicaciones oficiales.
La despedida generó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de fanáticos compartieron mensajes, recuerdos y homenajes para una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.