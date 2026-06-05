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Maqueda recibió la "Puma de Honor" y advirtió que los ataques a la libertad de expresión "horadan la democracia"

El exmagistrado vinculó los ataques locales con un fenómeno global, al mencionar a Donald Trump y alertó sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial.

Juan Carlos Maqueda recibió la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo.
Juan Carlos Maqueda recibió la "Pluma de Honor" de la Academia Nacional de Periodismo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda recibió la Pluma de Honor en Buenos Aires, donde advirtió que los ataques a la libertad de expresión socavan la democracia.
  • El galardón coincide con tensiones entre el Gobierno de Milei y la prensa, sumado a recientes advertencias del ámbito judicial contra la difusión de información pública.
  • Este llamado busca que el Poder Judicial proteja activamente el ejercicio periodístico frente al hostigamiento político actual y las futuras amenazas tecnológicas globales.
Resumen generado con IA

En un acto cargado de simbolismo político y judicial, el exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, recibió la "Pluma de Honor" de la Academia Nacional de Periodismo. En su discurso, el jurista lanzó una advertencia severa sobre el presente de la Argentina. Dijo que existen "desvíos" en el respeto a la libertad de prensa que amenazan con socavar los cimientos del sistema democrático.

El reconocimiento a Maqueda llega en una semana de alta tensión para el sector. Por un lado, por el hostigamiento sistemático del presidente Javier Milei hacia los periodistas; por otro, por la reciente amenaza del juez Carlos Mahiques, quien pidió sancionar a funcionarios judiciales que hablen con la prensa y sugirió denuncias penales contra comunicadores.

"En nuestra República Argentina tenemos que reivindicar permanentemente la libertad de expresión, dentro del marco de una democracia constitucional, porque vemos lamentablemente que hay desvíos que se dan permanentemente y que nos pueden seguir horadando por dentro a la democracia de los argentinos”, aseguró Maqueda.

La "libertad preferida"

Maqueda, quien dejó el máximo tribunal a fines de 2024, hizo una defensa técnica e histórica de la libertad de expresión, al calificarla como la "libertad preferida" por su capacidad de garantizar todas las demás.

"Vemos lamentablemente que hay desvíos que se dan permanentemente y que no pueden seguir horadando por dentro la democracia", remarcó ante un auditorio que incluyó a sus excolegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El exmagistrado también vinculó los ataques locales con un fenómeno global, al mencionar a Donald Trump, y alertó sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial cuando se utiliza para el "dominio sin Estado ni libertad".

A a la ceremonia oficial asistieron los periodistas académicos, el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el exjuez Ricardo Gil Lavedra, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el periodista José Ignacio López, vocero de Raúl Alfonsín durante el retorno de la democracia, entre otros.

El reclamo de la Academia

Joaquín Morales Solá, presidente de la institución, fue el encargado de presentar el premio y no ahorró críticas al Gobierno nacional. "Somos víctimas cotidianas de la agresión del poder de turno", denunció. 

Además, Morales Solá cerró con un pedido directo a la magistratura. "No es la Justicia la que debe esperar protección del periodismo, es el periodismo el que necesita la protección de la Justicia", aseguró.

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