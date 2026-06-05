Maqueda recibió la "Puma de Honor" y advirtió que los ataques a la libertad de expresión "horadan la democracia"

En un acto cargado de simbolismo político y judicial, el exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, recibió la "Pluma de Honor" de la Academia Nacional de Periodismo. En su discurso, el jurista lanzó una advertencia severa sobre el presente de la Argentina. Dijo que existen "desvíos" en el respeto a la libertad de prensa que amenazan con socavar los cimientos del sistema democrático.