Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte nacional, recibirá la Pluma de Honor

La Academia Nacional de Periodismo informó que Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue elegido por unanimidad para recibir el premio Pluma de Honor 2026. La distinción reconoce su trayectoria en el máximo tribunal del país y, en particular, sus fallos en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.
El reconocimiento también destaca, según la institución, su aporte a la convivencia democrática y al respeto institucional, aun en escenarios atravesados por diferencias y posiciones contrapuestas.
La ceremonia
La entrega del premio se realizará el jueves 4 de junio en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. La Pluma de Honor fue creada por la Academia Nacional de Periodismo en 2008 con el propósito de distinguir cada año a personas que contribuyen a fortalecer la misión de la prensa como una institución central del sistema republicano.
Con este reconocimiento, Maqueda pasará a integrar una nómina de figuras que ya recibieron la distinción, entre ellas Julio María Sanguinetti, Quino, Beatriz Sarlo, Robert Cox y Carlos Fayt.
También fueron premiados Rodolfo Terragno, Natalio Botana, Guillermo Jaim Etcheverry, Santiago Senén González, Albino Gómez, Elisabetta Piqué y Daniel Enz.
Trayectoria
Juan Carlos Maqueda es abogado y nació en Córdoba. Se desempeñó como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2002 hasta su retiro, en diciembre de 2024. Su postulación original fue impulsada por Eduardo Duhalde.
Antes de llegar al máximo tribunal, tuvo una extensa carrera legislativa. Fue diputado y senador nacional por Córdoba, y en 2001 presidió el Senado. Además, participó como convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994.
Durante su paso por la Corte Suprema, Maqueda fue decano del tribunal y recibió reconocimientos institucionales al momento de su retiro, después de 22 años de labor en ese ámbito. La Academia remarcó que su desempeño estuvo vinculado con la defensa de los valores constitucionales y la protección de los derechos civiles, además de considerar que su trabajo ayudó a jerarquizar la tarea periodística como parte esencial de la democracia.