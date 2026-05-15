Juan Carlos Maqueda, exjuez de la Corte nacional, recibirá la Pluma de Honor

Durante su paso por la Corte Suprema, Maqueda fue decano del tribunal y recibió reconocimientos institucionales al momento de su retiro, después de 22 años de labor en ese ámbito. La Academia remarcó que su desempeño estuvo vinculado con la defensa de los valores constitucionales y la protección de los derechos civiles, además de considerar que su trabajo ayudó a jerarquizar la tarea periodística como parte esencial de la democracia.