En plena discusión por la nueva ley de biocombustibles, Energía modificó el precio del bioetanol

Según se indica en los considerandos de la resolución, los montos fueron definidos en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 27.640, que regula las actividades de elaboración, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles. La normativa también habilita a la autoridad de aplicación a revisar los procedimientos de determinación de precios cuando se detecten desfasajes respecto de los costos de producción o posibles distorsiones en los precios de los combustibles fósiles al consumidor.