En plena discusión por la nueva ley de biocombustibles, Energía modificó el precio del bioetanol

Resumen para apurados
- Energía fijó nuevos precios mínimos para el bioetanol de caña de azúcar y maíz para junio de 2026, en medio del debate legislativo por una nueva ley de biocombustibles en el país.
- Por Resolución 124/2026, los valores subieron a $1.023,152 (caña) y $937,750 (maíz). Mientras, el Senado debate cinco proyectos para modificar la actual Ley de Biocombustibles.
- La reforma busca aumentar los cortes obligatorios. El Gobierno advierte que duplicar el biodiésel encarecería el transporte, mientras que el etanol no afectaría al consumidor.
En medio del debate por una nueva ley de biocombustibles en el Congreso de la Nación, la Secretaría de Energía nacional fijó los precios mínimos de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz que deberán regir durante junio de 2026 para las operaciones destinadas a la mezcla obligatoria con naftas.
A través de la Resolución 124/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo estableció esta semana en $1.023,152 por litro el precio mínimo del bioetanol producido a partir de caña de azúcar. El valor se ubicaba en mayo en $1.005,872.
En tanto, el valor mínimo para el bioetanol elaborado a base de maíz quedó fijado en $937,750 por litro, tras los $921,910 del mes anterior.
La medida dispone que ambos precios serán aplicables a las operaciones que se realicen durante junio de 2026 y continuarán vigentes hasta que la Secretaría de Energía publique nuevos valores que los reemplacen.
Según se indica en los considerandos de la resolución, los montos fueron definidos en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 27.640, que regula las actividades de elaboración, almacenamiento, comercialización y mezcla de biocombustibles. La normativa también habilita a la autoridad de aplicación a revisar los procedimientos de determinación de precios cuando se detecten desfasajes respecto de los costos de producción o posibles distorsiones en los precios de los combustibles fósiles al consumidor.
Además de fijar los nuevos valores, la resolución ratificó que el plazo de pago del bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.
La disposición entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial nacional.
Nueva ley de biocombustibles
El Senado retomó en plenario de comisiones un tema que había quedado pendiente desde el año pasado: la nueva ley de biocombustibles. Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Flavio Fama (UCR), y de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde (LLA), se reunieron esta semana en el Salón Azul del Palacio Legislativo, para tratar cinco proyectos para modificar la actual Ley 27.640, informaron en la Cámara alta.
Las iniciativas fueron presentadas por los senadores Beatriz Ávila (bloque Independencia); José Carambia y Natalio Gadano (ambos por Movere Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (ambos de Provincias Unidas); Flavia Royón (Primero Los Salteños); y Patricia Bullrich (LLA) y otros.
Fama aclaró que como se tenían nuevos expedientes y senadores, se decidió comenzar nuevamente con la ronda informativa respecto de las distintas propuestas de ley. Para esto se cursaron invitaciones al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), provincias productoras de estos combustibles, las cámaras de biodiesel, bioetanol y otros.
La jornada comenzó con los representantes del gobierno de Javier Milei, el ecretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y el subsecretario de Combustibles Líquidos de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, Horacio Federico Veller, quienes avalaron la iniciativa de Bullrich.
La misma implica un aumento del corte obligatorio en 2,5% en el biodiesel y en un 3% en el etanol.
"Como todo proyecto que implica un aumento del corte en biocombustibles, hay ganadores y perdedores. El sector que más nos importa es el consumidor de biocombustibles que va a ver afectada la mezcla en la que compra", dijo González quién explicó que no ve "lógica en duplicar el corte del biodiesel, como proponen algunos proyectos, porque eso implica un aumento en términos reales del gasoil que implica mayor costo para el transporte, agro y consumidores finales".
El funcionario remarcó que, con el etanol, la situación es distinta: "Su costo es equivalente al del fósil con el cual se mezcla, por ello no hay un aumento negativo en el consumidor de nafta, en este caso".