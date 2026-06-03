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Ya se confirmó: ¿las titulares de la AUH cobran aguinaldo en junio de 2026?

Anses actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo para junio, pero muchas beneficiarias todavía tienen una duda: si recibirán o no el medio aguinaldo junto con sus haberes.

Junio llega con aumento para AUH
Junio llega con aumento para AUH Ámbito
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses confirmó en Argentina que las beneficiarias de la AUH no cobrarán aguinaldo en junio de 2026 por tratarse de una prestación de carácter no contributivo.
  • La medida se aplica bajo la normativa vigente mientras se implementa un aumento del 2,58% en los haberes de junio, junto con beneficios como la Tarjeta Alimentar.
  • La falta de aguinaldo impacta en el presupuesto de sectores vulnerables, que dependerán de los aumentos y programas complementarios de Anses para mitigar la inflación.
Resumen generado con IA

Con la llegada de junio y el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados, miles de beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) consultan si también accederán al Sueldo Anual Complementario (SAC).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya confirmó los nuevos montos de las prestaciones sociales para este mes tras la actualización por movilidad, pero la respuesta respecto del aguinaldo es clara: las titulares de la AUH no cobran aguinaldo en junio de 2026.

¿Por qué las beneficiarias de la AUH no cobran aguinaldo?

Según la normativa vigente, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) son prestaciones no contributivas.

Esto significa que no generan el derecho al cobro del Sueldo Anual Complementario, beneficio que sí corresponde a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

Por esa razón, Anses no liquida aguinaldo sobre los montos de la AUH, la AUE ni tampoco sobre las asignaciones familiares abonadas a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Cuánto cobra la AUH en junio de 2026

Con el incremento del 2,58% aplicado este mes, las prestaciones quedaron establecidas de la siguiente manera:

AUH por hijo: $144.986,77

AUH por hijo con discapacidad: $471.956,21

Asignación Familiar por Hijo: $72.479,67

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $229.337,15

Como ocurre habitualmente, Anses retiene el 20% del monto total de la AUH hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

En el caso de la Asignación por Embarazo (AUE), el monto efectivo mensual percibido en junio será de $115.989,41 tras aplicarse la retención correspondiente.

Qué otros beneficios cobran las titulares de la AUH

Aunque no reciben aguinaldo, las beneficiarias de la AUH pueden acceder a otros programas complementarios que aumentan los ingresos del hogar.

Entre ellos se destacan:

Tarjeta Alimentar

El beneficio destinado a la compra de alimentos continúa vigente para familias con hijos e hijas que cobran la AUH.

Complemento Leche

Está dirigido a embarazadas y madres con niños de hasta tres años que participan del Plan de los Mil Días.

Estos beneficios se acreditan automáticamente junto con las prestaciones de Anses, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Calendario de pagos AUH junio 2026

Anses confirmó el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo según la terminación del DNI.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

¿Quiénes sí cobran aguinaldo en junio?

Durante junio, el medio aguinaldo será abonado a los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino junto con sus haberes mensuales.

Las titulares de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares no están incluidas dentro de ese beneficio porque sus prestaciones no contemplan el pago del Sueldo Anual Complementario.

Por lo tanto, durante junio de 2026 las beneficiarias de la AUH recibirán el haber actualizado, además de los beneficios complementarios que les correspondan, pero no percibirán aguinaldo.

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