El endeudamiento como sostén del consumo: cómo financian hoy las familias argentinas

Este fenómeno también impactó en la composición del gasto. De acuerdo con las mediciones de la entidad, durante el último año se registró un corrimiento desde bienes de consumo masivo hacia bienes durables, como autos e inmuebles, impulsados por el acceso al crédito. “Hubo una recomposición de la cartera de consumo, con caída en bienes de vida corta y aumento en bienes durables”.