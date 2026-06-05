Cuando los cielos se fueron tapando en el centro tucumano

En los 80 comenzaron los operativos municipales para exigir que se redujera el tamaño de los carteles, aunque la tarea insumió bastante tiempo. También habían comenzado a usarse los pasacalles, que atravesaban las aceras sobre todo en épocas de elecciones, como se ve en la tercera imagen, de octubre de 1988, sobre calle 25 de Mayo al 400. El 21 de octubre de 1998 se informaba que el 90% de los carteles estaba en infracción y que el municipio no tenía poder de policía para accionar contra los infractores. Una nota del 24 de noviembre de 2000 daba cuenta de un accidente sin mayores consecuencias causado por el letrero de una colchonería que había cedido en San Martín y Salta y había “aterrizado” sobre el techo de un taxi. En los comienzos del nuevo siglo se incrementaron las campañas municipales para erradicar los enormes cartelones que obstaculizaban la visibilidad. En 2004 se informaba que más de 10.000 carteles cubrían la capital.