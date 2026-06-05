Esculturas del parque 9 de Juilio: tanta belleza que enamora

Protagonistas

El Orante alza los brazos hacia el cielo en una actitud de plegaria y contemplación. Durante años permaneció relegado en un sector interior del parque, lejos de las miradas y presa del deterioro. A pocos metros aparece El Invierno, representación de una mujer que intenta protegerse del frío y conserva una delicadeza sorprendente. Le sigue La Venus del Baño, con una historia particularmente complicada dentro del parque porque fue trasladada en distintas ocasiones. Pero la pieza más impactante del conjunto es Laocoonte y sus hijos, escena que representa al sacerdote troyano castigado por advertir a sus compatriotas sobre el peligro que escondía el célebre caballo de madera. Aparece siendo devorado por serpientes junto a sus hijos. “El original está en El Vaticano y es de mármol”, advierte Fagalde.