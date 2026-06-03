Tucumán frente al espejo nacional: cuánto poder adquisitivo perdieron los docentes desde 2023
Un informe nacional sobre la evolución del salario real docente muestra que Tucumán sufrió una caída del 15,5% entre marzo de 2023 y marzo de 2026. Sin embargo, el deterioro fue menor que el registrado en provincias como Santa Fe, Salta, Buenos Aires y Misiones.
Resumen para apurados
- Un informe de A. Morduchowicz reveló que los docentes de Tucumán perdieron 15,5% de salario real entre 2023 y 2026 por la alta inflación del país.
- Tucumán se ubicó en el puesto 14 del país; su caída salarial fue menor que en San Luis o Buenos Aires, requiriendo un aumento del 18,4% para recuperar el nivel de 2023.
- La situación expone la crisis salarial educativa federal, ya que 22 de las 24 provincias perdieron poder adquisitivo, lo que tensionará las futuras paritarias docentes.
Un informe nacional sobre la evolución del salario real docente muestra que los docentes tucumanos sufrieron una caída del 15,5% entre marzo de 2023 y marzo de 2026.
La discusión salarial docente volvió a instalarse en la agenda educativa tras la difusión de un informe elaborado por el especialista Alejandro Morduchowicz, basado en datos oficiales del Indec y organismos provinciales, que compara la evolución del salario real de los maestros en las 24 jurisdicciones del país.
Los números muestran que Tucumán perdió poder adquisitivo en los últimos tres años, aunque su situación aparece lejos de los casos más críticos.
Según el relevamiento, el salario real de un maestro de grado con 10 años de antigüedad cayó un 15,5% entre marzo de 2023 y marzo de 2026, ubicando a Tucumán en el puesto 14 del ranking nacional.
Tucumán quedó mejor que Santa Fe, Salta y Buenos Aires
El informe revela fuertes diferencias entre provincias.
Las mayores pérdidas se registraron en:
San Luis: -51,5%
Salta: -34,4%
Misiones: -30,9%
Santa Fe: -29,7%
Entre Ríos: -28,7%
Buenos Aires: -28,2%
En contraste, Tucumán mostró una caída considerablemente menor.
Por debajo de la provincia quedaron Córdoba (-11,8%), Chaco (-10,1%), Ciudad de Buenos Aires (-5,3%), Corrientes (-4,5%), Jujuy (-4,4%), Río Negro (-4,4%) y Formosa (-2,3%).
Incluso hubo dos jurisdicciones que lograron mejorar el poder adquisitivo de sus docentes durante el período analizado: Santiago del Estero (+8,4%) y Santa Cruz (+13,6%).
¿Cuánto debería aumentar el salario docente en Tucumán?
El estudio también calcula qué incremento salarial sería necesario para que cada provincia recupere el nivel de poder adquisitivo que tenía en marzo de 2023.
En el caso de Tucumán, el aumento requerido es del 18,4%.
La cifra se ubica muy por debajo de las provincias más afectadas:
San Luis: 106,1%
Salta: 52,5%
Misiones: 44,7%
Santa Fe: 42,1%
Entre Ríos: 40,3%
Buenos Aires: 39,2%
Esto significa que, si bien los docentes tucumanos perdieron capacidad de compra frente a la inflación, la brecha para recuperar el nivel salarial de hace tres años es menor que en buena parte del país.
Un problema que atraviesa a casi todo el sistema educativo
El relevamiento muestra que 22 de las 24 provincias registraron pérdidas de salario real durante el período analizado.
La situación refleja las dificultades que enfrentaron los gobiernos provinciales para acompañar con aumentos salariales el fuerte proceso inflacionario que atravesó la Argentina en los últimos años.