La plaza Urquiza tendrá una renovación integral: así será el nuevo espacio público

La plaza Urquiza se prepara para una transformación profunda. A través de una convocatoria pública inédita, más de 2.300 vecinos participaron con sus votos, comentarios y sugerencias para definir cómo será la nueva versión de uno de los espacios más emblemáticos de la capital tucumana.
Marcelo Beccari, subdirector de Planificación Urbana de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, explicó en diálogo con LA GACETA que el proyecto “es el resultado directo de la participación ciudadana” y que la propuesta “surge de escuchar a quienes viven y usan diariamente este espacio público”.
“Estamos muy contentos con esta convocatoria pública porque fue una experiencia absolutamente novedosa respecto de cómo se puede redefinir un espacio urbano a partir de la opinión de la comunidad. Hubo más de 2.350 interacciones entre votaciones y comentarios sobre cada propuesta”, destacó.
Circuito perimetral para actividad física
Una de las principales novedades será la incorporación de una “cinta” perimetral sobre la vereda externa de la plaza, hecha con caucho flexible. Esta caminería estará orientada a caminatas y trote, ofreciendo una superficie más amigable con las articulaciones y separando a quienes realizan actividad física de quienes simplemente pasean o descansan.
“La idea es que cada actividad tenga su lugar, sin interferir unas con otras. Por eso se eligió un piso especial, más flexible y cómodo para caminar o correr”, explicó el funcionario.
Espacio para mascotas y juegos infantiles renovados
Frente a la zona de juegos para niños se instalará un sector delimitado para mascotas, una iniciativa votada mayoritariamente por los vecinos. Contará con cercado, mobiliario específico y juegos para animales.
“Queremos que sea un ámbito protegido para que los animales de compañía puedan interactuar libremente, sin riesgos”, indicó Beccari.
La zona infantil también será renovada en su totalidad, con nuevos juegos y mejoras en la infraestructura existente.
Más verde y menos rejas
Otro de los cambios importantes será la eliminación de las rejas. En su lugar, se implementará una delimitación con vegetación y un tratamiento paisajístico especial.
“Chau rejas, pero no protección. El sector se va a delimitar de otra forma, con verde”, aclaró Beccari.
En cuanto al Monumento a Urquiza, se trasladará más cerca de la avenida para generar un ámbito más funcional para eventos y actividades, incorporando pérgolas y espacios de sombra.
Sector exclusivo para skaters
La plaza tendrá, por primera vez, un espacio diseñado especialmente para la práctica del skate. Hasta ahora, los skaters utilizaban de manera informal distintos sectores, lo que generaba conflictos con peatones.
“Nos reunimos con asociaciones vinculadas al skate para diseñar un lugar que permita su uso intensivo sin interferir con otras actividades. Así garantizamos una mejor convivencia”, detalló Beccari.
Glorieta para bailarines de tango
Sobre uno de los laterales del lago se construirá una glorieta que formalizará el espacio tradicionalmente usado para bailar tango. Será una reinterpretación moderna de las glorietas históricas, cercana a la escultura de Carlos Gardel, que también será restaurada junto a los monumentos de Urquiza y Borges.
Restauración integral y cronograma
El lago, la isla central, la calesita y el histórico gomero serán preservados y restaurados, al igual que todo el mobiliario urbano, que se renovará completamente.
“La plaza se renueva en su totalidad. No se pierde ningún uso actual, pero sí se reorganiza y mejora la calidad de cada espacio”, aseguró el subdirector.
El proyecto ejecutivo ya está listo y actualmente se elaboran los pliegos de licitación. Una vez adjudicada la obra, la intervención comenzará a principios del próximo año.
“La idea es abrir una licitación pública para elegir la mejor oferta. Si todo avanza como está previsto, en 2026 los vecinos podrán disfrutar de una plaza totalmente renovada”, anticipó Beccari.
Participación ciudadana como herramienta
Beccari acla´ro que esta experiencia marcará un precedente para futuras intervenciones urbanas.
“La participación ciudadana es clave. Siempre hay ajustes que hacer, pero los resultados fueron muy buenos. Vamos a seguir utilizando esta herramienta en otros espacios públicos”, concluyó.